FRANKFURT (Dow Jones)--Bayer rechnet nächstes Jahr mit einem deutlichen Gewinnplus. Trotz Milliardeninvestitionen in Forschung und Entwicklung soll das bereinigte Ergebnis je Aktie 2019 auf 6,80 Euro steigen, kündigte der DAX-Konzern an. Grundannahme dafür seien ein konstantes Portfolio und unveränderte Wechselkurse. Für das noch laufende Jahr rechnet die Bayer AG mit einem bereinigten Ergebnis je Anteil von 5,70 bis 5,90 Euro.

Auch in den Folgejahren verspricht der Konzern seinen Anlegern rasante Zuwächse: Bis 2022 soll der Gewinn auf etwa 10 Euro je Aktie steigen. Die EBITDA-Marge vor Sondereinflüssen soll bis 2022 auf mehr als 30 Prozent steigen.

Ausführlich will der Leverkusener Konzern seine Planung während des Kapitalmarkttages am 5. Dezember in London erläutern.

November 29, 2018 09:10 ET (14:10 GMT)

