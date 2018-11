Die BASF-Aktie markierte im Januar 2018 bei 98,80 Euro ein neues Allzeithoch. Anschließend ging der Wert jedoch in eine starke Abwärtsbewegung über. Sie führte die Aktie im Herbst bis auf die Unterstützung bei 64,09 Euro zurück. Knapp oberhalb dieses Supports drehte die Aktie am 26. Oktober wieder ab und startete eine Erholung.

Diese Gegenbewegung erreichte bereits am 2. November bei 70,91 Euro ihr Hoch und schwenkte danach in eine Seitwärtsbewegung ein. Aus dieser ist die Aktie in den letzten ... (Dr. Bernd Heim)

