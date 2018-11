"Milliarden von Dollar" bringt der Handelskrieg mit China den USA laut US-Präsident Trump. Vor dem G20-Gipfel äußert er sich wenig kompromissbereit.

Vor seinem Treffen mit dem chinesischen Staats- und Parteichef Xi Jinping auf dem G20-Gipfel in Buenos Aires hat sich US-Präsident Donald Trump im Handelskrieg mit China wenig kompromissbereit gezeigt. "Es ist noch ein langer Weg zurückzulegen", schrieb Trump am Donnerstag auf Twitter und konnte dem Konflikt sogar Gutes abgewinnen: "Milliarden von Dollar strömen wegen der Zölle gegen China in die Staatskasse ...

