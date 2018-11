Kurz vor seinem Tod kündigte Fiat Chrysler-Chef Sergio Marchionne noch Investitionen am Stammsitz Italien an - jetzt macht der Autobauer ernst.

Der Autobauer Fiat Chrysler will kräftig in Italien investieren. Um in den unterausgelasteten Werken wieder mit voller Mannschaft zu produzieren, will der Hersteller zwischen 2019 und 2021 in Italien mehr als fünf Milliarden Euro in die Hand nehmen.

Diese sollen vorrangig in den Ausbau der Produktion von Elektro- und Hybridautos fließen, wie Fiat am Donnerstag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...