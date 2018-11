Der EUR/USD konnte sich in den positiven Bereich retten, aber ein Bruch über die kritische 1,1400 blieb ihm bisher verwehrt. EUR/USD Gebote nach US Daten Das Paar testete die 1,1400, konnte diese aber erneut nicht überwinden, obwohl die US Inflation in Form des PCE enttäuschend ausgefallen war. Der PCE legt auf Jahresbasis um 1,8 % und auf Monatsbasis ...

