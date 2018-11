New York - Nach ihrer Erholungsrally am Mittwoch haben die US-Börsen am Donnerstag leicht nachgegeben. Damit endete die dreitägige Gewinnserie vorerst, die dem Dow Jones Industrial tags zuvor den kräftigsten Tagesgewinn seit Ende März beschert hatte.

Im frühen Handel gab der Leitindex an der Wall Street um 0,25 Prozent auf 25 302,83 Punkte nach. Am Mittwoch noch hatte er mit plus 2,5 Prozent von Hoffnungen profitiert, dass die US-Notenbank (Fed) im kommenden ...

