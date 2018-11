Von Steffen Gosenheimer

NEW YORK (Dow Jones)--Die Aktienkurse an der Wall Street konsolidieren zum Start am Donnerstag die Rally-Gewinne vom Vortag leicht. Noch ist offen, ob es zu einer stärkeren Gegenbewegung kommen wird oder möglicherweise der Startschuss für eine von vielen erhoffte Jahresschlussrally gefallen ist. Stimmen gibt es genug, die die Rally vom Vortag als übertrieben bezeichnen, zumal angesichts des weiter schwelenden Handelsstreits. Ausgelöst wurde die Rally von einer taubenhaft interpretierten Rede von US-Notenbankchef Jerome Powell.

Der Dow-Jones-Index gibt um 0,1 Prozent nach auf 25.335 Punkte, der S&P-500-Index und die Nasdaq-Indizes büßen im Eröffnungsgeschäft 0,3 Prozent ein.

"Eine Pause der Notenbank wird nicht für mehr iPhone-Verkäufe sorgen, nicht für geringere Wachstumsinvestitionen bei Facebook, nicht für steigende Kundenzahlen bei Netflix und auch nicht für steigende Amazon-Umsätze und auch nicht für ein Ende des Handelskriegs", so ein skeptischer Marktteilnehmer.

Powell hat Spekulationen auf eine Verlangsamung oder gar Pause im aktuellen Zinserhöhungszyklus der US-Notenbank geschürt mit dem Hinweis, dass das Zinsniveau bereits nahe jenem liege, das für die Konjunktur als neutral gilt. Vor kurzem hatte er hier noch mehr Luft gesehen. Allerdings gibt es keinen festen Wert für dieses neutrale Niveau, sondern nur eine Spanne, die mehrheitlich zwischen 2,5 und 3,5 Prozent gesehen wird. Aktuell liegt der US-Leitzins bei 2,00 bis 2,25 Prozent.

Vor diesem Hintergrund gewinnt das im späten Handelsverlauf zur Veröffentlichung anstehende Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung an Brisanz. Es dürfte nach Meinung der meisten Marktteilnehmer trotz der Powell-Aussagen auf eine weitere Zinserhöhung im Dezember hinweisen, der vierten in diesem Jahr.

Nach Powell ist vor Treffen Trump-Xi

Daneben liegt der Fokus auf dem Handelsstreit USA-China, neben der Sorge vor steigenden Zinsen und einer nachlassenden Konjunktur, der Bremsfaktor schlechthin in den vergangenen Wochen.

Es gibt zwar die Hoffnung, dass es bei dem Treffen von US-Präsident Trump mit seinem chinesischen Amtskollegen Xi Jinping beim G20-Gipfel am Freitag und Samstag zu einem Durchbruch kommt, allzu stark ist sie aber nicht. Bestenfalls werde man sich auf einen Waffenstillstand im Handelskrieg einigen, vermutet Finanzmarktexperte Frank Häusler von Vontobel Asset Management. Das könnte den Beginn einer Deeskalation einleiten.

Tatsächlich sei die Handelspolitik auch gar nicht das Hauptthema. Vielmehr gehe es beim G20-Treffen "um die weltweite strategische Führung auf militärischem, wirtschaftlichem und politischem Terrain". Entsprechend preisten die Märkte keine Hoffnung ein und die Volatilität dürfte anhalten, erwartet Häusler.

Neue Konjunkturdaten rücken angesichts der überragenden Bedeutung des Handelsstreits in den Hintergrund. Die persönlichen Ausgaben und Einkommen wie auch die wöchentlichen Arbeitsmarktdaten sind dazu auch unspektakulär ausgefallen.

Apple halten Gewinne

Am Aktienmarkt können Apple ihre etwas stärkeren Erholungsgewinne vom Vortag nicht halten und verlieren 0,8 Prozent.

Qualcomm gewinnen 2,5 Prozent. Der frühere CEO Paul Jacobs beschäftigt sich weiter mit der Idee, das Unternehmen zu übernehmen, wie er in einem Interview sagte. Nach seinem Ausscheiden bei Qualcomm leitet er mit Xcom ein auf 5G-Technologie spezialisiertes Unternehmen.

Box Inc steigen um 0,3 Prozent. Das Cloud-Speicher-Unternehmen hat über den Markterwartungen liegende Geschäftszahlen für die dritte Periode vorgelegt und einen positiven Ausblick.

La-Z-Boy verteuern sich um knapp 3 Prozent, gestützt von guten Umsatz- und Ergebniszahlen. Zudem erhöhte der Polstermöbelhersteller seine Dividende.

Die Aktien des Einzelhändlers Tilly's brechen um über 15 Prozent ein. Das Unternehmen hat für das dritte Quartal einen Umsatzrückgang von 3,9 Prozent mitgeteilt.

McDonald's profitieren von einer Kaufempfehlung von Morgan Stanley und legen um 1,4 Prozent zu.

Wundenlecken beim Dollar

Am Devisenmarkt hat sich die Lage fürs erste beruhigt. Der Dollar tendiert nach seinem Powell-bedingten kräftigen Rücksetzer bei kleineren Schwankungen seitwärts.

Am Anleihemarkt, wo am Vortag besonders am kürzeren Ende die Renditen mit den Spekulationen auf ein absehbares Ende der Zinserhöhungen gesunken waren, gibt nun auch die Zehnjahresrendite etwas deutlicher nach - um 3 Basispunkte auf 3,03 Prozent.

Die Ölpreise zeigen sich weiter volatil, bei einer übergeordnet klar abwärts gerichteten Tendenz. US-Öl der Sorte WTI kostete im Tagesverlauf erstmals im laufenden Jahr weniger als 50 Dollar je Barrel. Zuletzt drückten stark gestiegene US-Ölvorräte auf die Preise. Zudem mehren sich Zweifel, ob es bei der Opec-Sitzung am 6. Dezember tatsächlich zu einer von einigen Staaten avisierten Förderkürzung kommen wird. Und selbst wenn, würde damit das Problem des Überangebots nicht aus der Welt geschafft, so skeptische Stimmen. Aktuell steigen die Preise um bis zu 2 Prozent. WTI kostet 51,28 Dollar.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 25.343,99 -0,09 -22,44 2,53 S&P-500 2.736,52 -0,27 -7,27 2,35 Nasdaq-Comp. 7.271,02 -0,28 -20,57 5,33 Nasdaq-100 6.890,37 -0,33 -22,95 7,72 US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 2,79 -2,4 2,81 158,4 5 Jahre 2,84 -3,2 2,87 91,2 7 Jahre 2,93 -2,4 2,96 68,6 10 Jahre 3,03 -3,2 3,06 58,1 30 Jahre 3,32 -2,6 3,35 25,2 DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8.06 Mi, 18:14 % YTD EUR/USD 1,1374 +0,04% 1,1376 1,1356 -5,3% EUR/JPY 128,91 -0,21% 128,92 128,95 -4,7% EUR/CHF 1,1338 +0,36% 1,1301 1,1297 -3,2% EUR/GBP 0,8904 +0,45% 0,8865 0,8867 +0,2% USD/JPY 113,34 -0,26% 113,32 113,57 +0,6% GBP/USD 1,2774 -0,40% 1,2831 1,2808 -5,5% Bitcoin BTC/USD 4.338,72 +3,1% 4.220,62 4.193,88 -68,2% ANLEIHERENDITEN aktuell Vortag YTD absolut Deutschland 2 J. -0,60 -0,58 0,02 Deutschland 10 J. 0,33 0,35 -0,11 USA 2 Jahre 2,79 2,81 0,90 USA 10 Jahre 3,03 3,06 0,61 Japan 2 Jahre -0,15 -0,14 -0,01 Japan 10 Jahre 0,08 0,10 0,03 ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 51,35 50,29 +2,1% 1,06 -11,1% Brent/ICE 59,44 58,76 +1,2% 0,68 -6,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.226,69 1.221,10 +0,5% +5,59 -5,9% Silber (Spot) 14,36 14,32 +0,3% +0,04 -15,2% Platin (Spot) 823,65 824,75 -0,1% -1,10 -11,4% Kupfer-Future 2,79 2,80 -0,3% -0,01 -16,8% ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos

(END) Dow Jones Newswires

November 29, 2018 09:50 ET (14:50 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.