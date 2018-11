In den USA ist die Zahl der noch nicht abgeschlossenen Hausverkäufe im Oktober deutlich gefallen. Die sogenannten schwebenden Hausverkäufe sanken zum Vormonat um 2,6 Prozent, wie die Maklervereinigung National Association of Realtors (NAR) am Donnerstag in Washington mitteilte. Analysten hatten hingegen mit einem Anstieg von 0,5 Prozent gerechnet. Der Rückgang folgt auf einen Anstieg im Vormonat von revidiert 0,7 (zunächst 0,5) Prozent.

Im Jahresvergleich gingen die Verkäufe im Oktober stärker als erwartet zurück. Sie fielen um 4,6 Prozent. Hier war ein Rückgang von 2,8 Prozent erwartet worden.

Zuletzt hatten eine Reihe von Daten eine Abschwächung am Häusermarkt signalisiert. Belastet wird der Immobilienmarkt durch hohe Preise und steigende Zinsen für Hypothekenkredite./jsl/elm

