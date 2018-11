Nach einem kurzen Ausflug zur 97,00, zog sich der US-Dollar-Index (DXY) in den Bereich der 96,85/80 zurück, wo er einen leichten Tagesverlust verbuchen muss. US Dollarindex schaut nun auf FOMC Der Greenback schwankte bisher zwischen Gewinn und Verlust, während er im oberen Bereich der 96,00 notiert, nach dem er an der 97,00 und darüber scheiterte. ...

