Zum MWC19 Shanghai werden mehr als 60.000 Teilnehmer aus über 110 Ländern und Gebieten erwartet; 550 führende Unternehmen präsentieren die neuesten Innovationen

Die GSMA gab heute erste Einzelheiten zum MWC19 Shanghai (ehemals Mobile World Congress Shanghai) bekannt, darunter teilnehmende Unternehmen sowie eine Reihe von Programmen und Aktivitäten, die auf der jährlichen Veranstaltung der Mobilfunkbranche stattfinden. Der MWC19 Shanghai findet vom 26. bis 28. Juni 2019 im Shanghai New International Expo Centre (SNIEC) statt. Die GSMA erwartet, dass mehr als 60.000 Fachleute aus der Mobilfunkbranche und angrenzenden Industriesektoren zur Veranstaltung 2019 kommen werden.

"Gemäß dem Veranstaltungsthema ‚Intelligente Konnektivität' wird der MWC19 Shanghai die starke Kombination von ‚Hyperkonnektivität' auf Basis von 5G und dem Internet der Dinge (IoT) und ‚Intelligenz' auf Basis von künstlicher Intelligenz (KI) und Big Data in den Mittelpunkt stellen", sagte Michael O'Hara, Chief Marketing Officer, GSMA. "Der MWC19 Shanghai wird in allen seinen Facetten zeigen, wie sich intelligente Konnektivität positiv auf Menschen, Unternehmen und die Wirtschaft in der gesamten asiatisch-pazifischen Region auswirken wird."

Mehr als 550 führende Unternehmen nehmen am MWC19 Shanghai teil

In sieben Hallen des SNIEC wird der MWC19 Shanghai führende Produkte, Dienstleistungen und Technologien präsentieren, die die Zukunft der mobilen Welt prägen, von Mobiltelefonen und Geräten bis zu Netzinfrastruktur, -software und -dienstleistungen und vieles mehr. Die Ausstellung wird sich wieder mit der Super Hall präsentieren, in der die größten Akteure der Branche wie Ericsson, Huawei, Nokia Shanghai Bell, ZTE und weitere Firmen hochmoderne Lösungen in Bereichen wie 5G, KI, IoT und mehr ausstellen werden. Weitere für den MWC Shanghai bestätigte Aussteller sind unter anderem China Transport Telecommunications Information, CICT, H3C, Hengtong Optic-Electric, Intracom, Lenovo, PwC, Qualcomm, Samsung, Sunsea und Whale Cloud Technology.

Die GSMA Innovation City wird wieder ein Highlight des MWC19 Shanghai sein. An diesem einzigartigen Ort werden die Teilnehmer in technologieorientierte Erlebnisse eintauchen, die veranschaulichen, wie intelligent vernetzte Produkte und Dienstleistungen den Alltag von Bürgern und Unternehmen verbessern. Weitere Informationen zur Ausstellung des MWC Shanghai finden Sie unter www.mwcshanghai.com/exhibit.

4YFN: Beschleunigung der Geschäftsmöglichkeiten

Mit einem umfassenden internationalen Programm zur Beschleunigung der Geschäftsmöglichkeiten für Startups, Investoren und Unternehmen aus dem gesamten Innovationsökosystem kehrt 4 Years From Now (4YFN), die Innovationsplattform des MWC, im vierten Jahr nach Asien zurück. Im Jahr 2019 wird sich die 4YFN-Ausstellungsfläche verdoppeln und innovative Technologien wie unter anderem 5G, KI, Blockchain, Fintech und IoT präsentieren.

Wie immer wird 4YFN anregende Präsentationen und Diskussionen auf der 4YFN- und der Future-Tech-Bühne anbieten, während in der neuen Discovery Area einzigartige Vernetzungsinitiativen wie geschäftliche Matchmaking- und Mentoring-Sitzungen sowie individuelle Pitching-Aktivitäten stattfinden. Darüber hinaus werden mit dem "4YFN Startup Award" der Asia Mobile Awards 2019 Unternehmen ausgezeichnet, die den Fokus auf die Beschleunigung der Geschäftsentwicklung und die Investition in neue Technologien innerhalb der Startup-Community setzen. Weitere Informationen zu 4YFN auf dem MWC19 Shanghai finden Sie unter: www.mwcshanghai.com/experiences/4yfn/

Neben der Präsenz bei weltweiten MWC-Veranstaltungen vor Ort hat 4YFN zwei neue Online-Geschäftsplattformen ins Leben gerufen den 4YFN Community Club und den 4YFN Investor Club -, die das Ziel verfolgen, Investoren, Projekte, Einrichtungen und Unternehmen zwecks Förderung von Unternehmertum und Innovation zu verbinden. Weitere Informationen über den 4YFN Community Club finden Sie unter www.4yfn.com/community-club/; weitere Einzelheiten zum 4YFN Investor Club finden Sie unter www.4yfn.com/investors-club/.

Konferenz beleuchtet jüngste Trends und Themen rund um das Thema "Mobile"

Auf dem dreitägigen Konferenzprogramm des MWC19 Shanghai stehen drei Keynote-Sitzungen sowie eine Reihe von Summits zur Ergründung eines breiten Themenspektrums wie beispielsweise 5G, KI, Banken- und Telekommunikationskonvergenz, Blockchain, Inhalte und Medien, Vertrauen in Daten und Datensicherheit, zukünftige Mobilität, weltweite Geräte, intelligente Städte und intelligente Industrien. Die Sitzungen auf der Leaders Stage werden erneut weitreichende Trends im Blick haben, die die mobile Zukunft prägen und sich auf den Alltag der Bürger auswirken, darunter humanitäre Innovationen, Tourismus und Reisen, Frauen in der Technologie, Führungskräfte in der Wirtschaft und mehr.

Der Aufruf zu Beiträgen für den MWC19 Shanghai ist angelaufen und interessierte Referenten können ihre Vorschläge bis Donnerstag, dem 31. Januar 2019 einreichen. Weitere Informationen zum Konferenzprogramm, darunter Einzelheiten zur Einreichung von Vortragsvorschlägen, finden Sie unter www.mwcshanghai.com/speak.

Women4Tech bietet größeres Spektrum in Schanghai

Erneut in Schanghai vertreten, ist die Aktivitätsreihe des Women4Tech-Programms auf die Behandlung und Verringerung der geschlechtsspezifischen Kluft in der Mobilfunkindustrie ausgerichtet. Ein zentrales Element des Programms ist der Women4Tech Summit mit Keynote-Präsentationen und Podiumsdiskussionen zu Themen wie Geschlechtergleichstellung und Karriereentwicklung, Mentoring und Jugendbildung, Frauen in Kommunikations- und vertikalen Sektoren sowie Frauen als Unternehmerinnen und Innovatorinnen. Neben dem Summit stehen auf dem Women4Tech-Programm die Sitzung für Women4Tech Speed Coaching und Networking, ein Women4Tech AMO Award für "Herausragende Leistungen in Leitungsfunktionen der Mobilfunkbranche" und weitere Women4Tech-Aktivitäten bei 4YFN.

MWC Shanghai: größte klimaneutrale Ausstellung und Konferenz in Asien

Der MWC Shanghai 2018 war von der British Standards Institution gemäß der internationalen Norm PAS 2060 offiziell als klimaneutral zertifiziert worden. Dies bekräftigt seine Position als größte klimaneutrale Ausstellung und Konferenz in Asien. Die GSMA hat bei der Veranstaltung 2018 eine Reihe von Maßnahmen zur Senkung der Emissionen wie Teppichrecycling, Abfallwirtschaft und Reduzierung des Papierverbrauchs umgesetzt, wodurch Treibhausgasemissionen von mehr als 97 Tonnen Kohlendioxidäquivalent eingespart wurden. Zum Ausgleich der verbleibenden CO2-Emissionen unterstützt die GSMA von den Vereinten Nationen zertifizierte Projekte in China, darunter ein Projekt zur N2O-Zersetzung in Liaoyang sowie Wasserkraftwerksprojekte in Gansu und Guangxi.

Auch im Jahr 2019 wird die GSMA den Fokus auf die Verringerung der Umweltbelastung setzen und unsere Teilnehmer zu einem umweltbewussten Verhalten motivieren. Weitere Informationen finden Sie unter www.mwcshanghai.com/about-the-gsma/environmental-programme/.

Folgen Sie den Entwicklungen zum MWC19 Shanghai

Weiterführende Informationen über den MWC19 Shanghai, darunter zu Teilnahme-, Ausstellungs-, Partner- oder Sponsormöglichkeiten, finden Sie unter www.mwcshanghai.com. Folgen Sie den Entwicklungen und Aktualisierungen zum MWC19 Shanghai über unsere Social-Media-Kanäle folgen Sie uns auf Twitter @GSMA unter MWC19. Regelmäßige Aktualisierungen erhalten Sie auf unserer LinkedIn-Showcase-Seite unter www.linkedin.com/showcase/mwcshanghai/ und folgen Sie uns auf Facebook unter www.facebook.com/mwcshanghai. In China können Sie uns auf Sina Weibo http://weibo.com/mwcshanghai folgen oder suchen Sie "GSMA_MWCS" auf WeChat.

