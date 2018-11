Schon komisch, da geht es um Milliardengeschäfte von Banken, Aktienhändlern und Aktionären, die den Deutschen schlimmstenfalls dreistellige Millionensummen an Steuergeldern gekostet haben. Aber der Eindruck entsteht, dass die Regierung nur schleppend mit der Aufklärung vorankommt und noch nicht recht sagen will, wie das Loch in der Staatskasse entstanden ist und wie groß es ...

Den vollständigen Artikel lesen ...