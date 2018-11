Nasdaq-100 - Kursexplosion nach Powell-Rede

Bastian Galuschka,

Godmode-Trader.de

Der Nasdaq-100 Index kannte im gestrigen Handel kein Halten mehr. Infolge der vom Markt dovish interpretierten Rede des Fed-Chefs Jerome Powell brach der Index über eine Pullbacklinie aus, erreichte den Widerstand bei 6.850 Punkten und sprang in der Folge sogar ans 61,8%-Fibonacci-Retracement der Abwärtsstrecke von 7.206 auf 6.442 Punkte.

Kurzfristig ist der Index folglich aufgrund der Überkauftheit im Chart konsoldierungsanfällig. Diese Konsolidierung kann rein über die Preisebene ablaufen, die Käufer würden dann kaum etwas zur Unterseite zulassen. Sie kann aber auch preislich deutlicher ausfallen. Im letzteren Fall wären Ziele auf der Unterseite bei 6.850 und 6.813 Punkten zu nennen. Von diesen Kursniveaus aus dürfte der Nasdaq-100 die nächste Aufwärtswelle in Richtung 7.000 bis 7.020 Punkte ansteigen.

Spätestens um 6.700 Punkte ist der Index von jetzt an gut unterstützt. Der Aufwärtstrend seit den Monatstiefs wird in einigen Stunden auch in diesem Bereich notieren.

Nasdaq-100 in Punkten im Stundenchart: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.11.2018 - 29.11.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

Nasdaq-100 in Punkten im Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.11.2013 - 29.11.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

Mit dem neuen HVB Knock-Out-Trading Tool auf Guidants können Sie künftig per Mausklick unter Chance-Risiko-Gesichtspunkten das für ihre Tradingstrategie passende Produkt finden. Probieren Sie es aus!

Investmentmöglichkeiten

Turbo Bull auf NASDAQ-100 Index für eine Spekulation auf einen Anstieg des Index

Basiswert WKN Briefkurs/EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Hebel Finaler Bewertungstag NASDAQ-100 Index HX3CXZ 4,85 6.340 12,17 18.12.2018 NASDAQ-100 Index HX3CXR 6,28 6.180 9,76 18.12.2018

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 27.11.2018; 15:54 Uhr

Turbo Bear auf NASDAQ-100 Index für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Basiswert WKN Briefkurs/EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Hebel Finaler Bewertungstag NASDAQ-100 Index HX3E73 12,94 8.360 4,66 18.12.2018 NASDAQ-100 Index HX4P9J 6,45 7.620 9,55 18.12.2018

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 27.11.2018; 15:56 Uhr

Weitere Produkte auf den NASDAQ-100 Index finden Sie unter: www.onemarkets.de

Wichtiger Hinweis:

Dies ist eine Werbemitteilung. Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Für Produktinformationen sind allein maßgeblich der Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen. Alle Produktunterlagen und Informationen unter: www.onemarkets.de.

Funktionsweisen der HVB Produkte.

Der Beitrag Nasdaq-100 - Kursexplosion nach Powell-Rede erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).