- Hochkarätige Keynote Speaker, spannende Praxiseinblicke, fundierte Fachvorträge - Bedeutung von fokussierten IT-Konferenzen wächst nach Ende der CEBIT-Ära - Anmeldung bereits möglich



Der Customer Innovation Day 2019 des IT-Dienstleisters Freudenberg IT (FIT) findet am 11. April 2019 in Frankfurt am Main statt. Mit der Konferenz bietet FIT eine exklusive Plattform für zentrale Business- und IT-Themen unserer Zeit. Praxisvorträge von FIT Kunden und Fachvorträge von FIT Experten beleuchten unter anderem aktuelle Entwicklungen und Best Practices rund um Digitalisierung, Industrial IoT, SAP HANA und Cloud Computing. Hochkarätige Keynote Speaker werfen den Blick über den Tellerrand und geben den Teilnehmern wertvolle Impulse für die strategische Weiterentwicklung ihrer IT und fürs Tagesgeschäft. Darüber hinaus lässt das Veranstaltungsprogramm ausreichend Raum für die Kontaktpflege und den Austausch mit Kollegen aus anderen Unternehmen.



Interessenten am FIT Customer Innovation Day finden hier mehr Informationen: http://downloads.freudenberg-it.com/slt.php?t=kz32ea.r6gm76. Eine Anmeldung ist bereits möglich.



"Mit unserem Customer Innovation Day haben wir in den letzten Jahren eine Plattform etabliert, auf der CIOs und IT-Verantwortliche Impulse tanken und sich auf Augenhöhe mit Kollegen austauschen können", erklärt Ralf Sürken, CEO Europe, Freudenberg IT. "Mit dem gerade bekannt gewordenen Aus der CEBIT nimmt die Bedeutung solcher fokussierten Veranstaltungen, wie der Customer Innovation Day eine ist, weiter zu. Hier finden die Teilnehmer konzentriert genau die Themen, die sie gerade am meisten beschäftigen. Und sie treffen Kollegen aus der eigenen oder aus anderen Branchen - dieser Erfahrungsaustausch ist unbezahlbar."



Über Freudenberg IT



Die Freudenberg IT (FIT) ist ein global tätiger IT-Service Provider und Teil der Freudenberg Gruppe. Mit dem Anspruch, Komplexität in Nutzerfreundlichkeit zu wandeln, und stetem Blick auf den Bedarf der Kunden ist die FIT seit mehr als drei Jahrzehnten verlässlicher IT-Partner des Mittelstands - weltweit. Für die mittelständische Fertigungsindustrie ist die FIT zudem ein geschätzter und zuverlässiger Digitalisierungsbegleiter auf Augenhöhe.



Ob SAP HANA, Hosting, Cloud Orchestrierung, IIoT oder die Implementierung von Microsoft-basierten Digital Workplaces - die FIT bietet ihren Kunden eine zuverlässige und kompetente Navigation im Kontext der Digitalisierung sämtlicher Geschäftsbereiche. Immer im Sinne der lokal und global konsistenten FIT-Mission: "IT Solutions. Simplified." Aktuell beschäftigt die FIT über 850 Mitarbeiter in Europa, Asien sowie Nordamerika.



Hier finden Sie weitere Informationen über das Unternehmen FIT http://www.freudenberg-it.com und über die Freudenberg Gruppe www.freudenberg.de.



