Deutschland: Inflationsrate fällt etwas stärker als erwartet

WIESBADEN - In Deutschland ist die Inflationsrate etwas deutlicher als von Volkswirten prognostiziert gesunken. Im November sind die Verbraucherpreise im Jahresvergleich nur noch um 2,3 Prozent gestiegen, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Wiesbaden nach einer ersten Schätzung mitteilte. Im Oktober hatten die Preise noch um 2,5 Prozent zugelegt - und damit so stark wie seit September 2008 nicht mehr. Volkswirte hatten für November mit einem etwas schwächeren Rückgang der Rate auf 2,4 Prozent gerechnet.

Eurozone: Wirtschaftsstimmung sinkt weniger als erwartet

BRÜSSEL - Die Wirtschaftsstimmung im Euroraum hat sich im November nicht so stark wie erwartet eingetrübt. Der Economic Sentiment Indicator (ESI) fiel im Vergleich zum Vormonat um 0,2 Punkte auf 109,5 Zähler, wie die EU-Kommission am Donnerstag in Brüssel mitteilte. Das ist der elfte Rückgang in Folge und der tiefste Stand seit Mai 2017. Analysten hatten allerdings im Mittel einen stärkeren Rückgang auf 109,1 Punkte erwartet.

ROUNDUP 2: Arbeitslosigkeit sinkt im November auf Rekordtief

NÜRNBERG - Dank robuster Wirtschaft und Herbstaufschwung ist die Arbeitslosenzahl in Deutschland auf ein Rekordtief gefallen. Nie seit der Wiedervereinigung waren weniger Arbeitssuchende im Land ohne Job als im November. Die Zahl der Arbeitslosen ging in dem Monat auf 2,186 Millionen zurück, wie die Bundesagentur für Arbeit (BA) am Donnerstag in Nürnberg mitteilte. Das sind 18 000 Jobsucher weniger als vor einem Monat. Gegenüber dem Vorjahresmonat nahm die Zahl um 182 000 ab. Die Arbeitslosenquote ging um 0,1 Punkte auf 4,8 Prozent zurück.

USA: Einkommen und Konsumausgaben steigen stärker als erwartet

WASHINGTON - In den USA sind die Konsumausgaben und die Einkommen der privaten Haushalte im Oktober stärker als erwartet gestiegen. Die Konsumausgaben erhöhten sich zum Vormonat um 0,6 Prozent, wie das US-Handelsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Analysten hatten mit einem Anstieg von 0,4 Prozent gerechnet. Allerdings wurde der Anstieg im Vormonat von 0,4 Prozent auf 0,2 Prozent nach unten revidiert.

USA: Schwebende Hausverkäufe fallen deutlich

WASHINGTON - In den USA ist die Zahl der noch nicht abgeschlossenen Hausverkäufe im Oktober deutlich gefallen. Die sogenannten schwebenden Hausverkäufe sanken zum Vormonat um 2,6 Prozent, wie die Maklervereinigung National Association of Realtors (NAR) am Donnerstag in Washington mitteilte. Analysten hatten hingegen mit einem Anstieg von 0,5 Prozent gerechnet. Der Rückgang folgt auf einen Anstieg im Vormonat von revidiert 0,7 (zunächst 0,5) Prozent.

ROUNDUP: Energiepreise treiben Teuerung in Deutschland

WIESBADEN - Teils drastisch gestiegene Energiepreise halten die Teuerung in Deutschland über der Zwei-Prozent-Marke. Im November lagen die Verbraucherpreise um 2,3 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag anhand vorläufiger Daten mitteilte. Von Oktober auf November 2018 erhöhte sich das Preisniveau demnach um 0,1 Prozent.

ROUNDUP/Scholz wirbt für Grundsteuer-Vorschlag: Niedrige Mieten belohnen

BERLIN - Bundesfinanzminister Olaf Scholz will mithilfe der geplanten Reform der Grundsteuer einen Anstieg von Mieten in Ballungsräumen verhindern und sie damit bezahlbar halten. "Ich möchte, dass diejenigen Grundeigentümer belohnt werden, die eine geringe Miete nehmen", sagte der SPD-Politiker am Donnerstag in Berlin. Zudem zeigte er sich offen dafür, die Regeln für das Umlegen der Grundsteuer auf die Mieter zu ändern. Das sei allerdings eine Frage des Mietrechts. Scholz sagte, er rechne mit einer Einigung zwischen Bund und Ländern auf Grundsätze der Reform im Januar.

EU-Kommission erhöht im Börsenstreit mit der Schweiz den Druck

BRÜSSEL - Die EU-Kommission hat im Streit um die Anerkennung der Schweizer Börse den Druck erhöht. "Es liegt nun an der Schweiz, tätig zu werden und eine Entscheidung zu treffen", sagte ein Sprecher der Brüsseler Behörde am Donnerstag.

Trump zu Handelskrieg mit China: 'Noch ein langer Weg zurückzulegen'

BUENOS AIRES - Vor seinem Treffen mit dem chinesischen Staats- und Parteichef Xi Jinping auf dem G20-Gipfel in Buenos Aires hat sich US-Präsident Donald Trump im Handelskrieg mit China wenig kompromissbereit gezeigt. "Es ist noch ein langer Weg zurückzulegen", schrieb Trump am Donnerstag auf Twitter und konnte dem Konflikt sogar Gutes abgewinnen: "Milliarden von Dollar strömen wegen der Zölle gegen China in die Staatskasse der USA." Den Firmen, die unter den Zöllen leiden, riet Trump, ihre Fabriken in die USA zu verlegen. "Wenn Unternehmen keine Zölle zahlen wollen - produziert in den USA."

Deutschland beim Rohstoffverbrauch über europäischem Durchschnitt

DESSAU-ROSSLAU - Jeder Deutsche verbraucht statistisch gesehen 16,1 Tonnen Rohstoffe pro Jahr. Obwohl der Wert in den vergangenen Jahren gesunken ist, liegt Deutschland damit zehn Prozent über dem europäischen Durchschnitt, wie das Umweltbundesamt (UBA) am Donnerstag in Dessau-Roßlau mitteilte. Insgesamt werden jährlich rund 1,3 Milliarden Tonnen fossile Energieträger, Mineralien, Metallerze und Biomasse benötigt. Mehr als die Hälfte der verwendeten Rohstoffe stammt den Angaben zufolge aus dem Ausland.

