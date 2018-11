Mainz (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Donnerstag, 6. Dezember 2018, 22.25 Uhr Erstausstrahlung



Ein naiver schottischer Adelsspross reist im 19. Jahrhundert nach Amerika, um seine große Liebe wiederzusehen - und wird mit der harten Realität von Kriminalität, Gewalt und Tod konfrontiert. Regisseur John Maclean gelingt mit seinem Spielfilmdebüt "Slow West" (Großbritannien/Neuseeland 2015) ein Spagat zwischen Abgesang und Neubeginn des Genres Western. 3sat zeigt den Film am Donnerstag, 6. Dezember 2018, um 22.25 Uhr in Erstausstrahlung.



Im amerikanischen Westen des ausgehenden 19. Jahrhunderts ist kaum jemand so fehl am Platz wie Jay Cavendish (Kodi Smit-McPhee). Der naive 16-jährige Sohn aus adligem Hause ist auf eigene Faust aus Schottland aufgebrochen, um das Mädchen zu finden, an das er sein Herz verloren hat. Doch obwohl er mit einem Kompass auf seinem Pferd unterwegs ist und nachts mit Revolver in der Hand schläft, ist er überhaupt nicht vorbereitet auf das Abenteuer, das ihn in Colorado erwartet. Da kommt der wortkarge, aber treffsichere Vagabund Silas (Michael Fassbender), der sich ihm als Wegbegleiter Richtung Westen anbietet, gerade recht. Dass der Fremde dabei auf mehr aus ist als die hundert Dollar, die er für seine Dienste verlangt, ahnt Jay nicht. Denn tatsächlich ist auf seine Angebetete und ihren Vater in der Neuen Welt ein hohes Kopfgeld ausgesetzt - und so sind Wölfe und Indianer bald nicht die Einzigen, die Jay und Silas durch Prärien und Wälder verfolgen.



John Maclean über "Slow West": "Vor allem ist dies ein Western aus schottischer Sicht, also aus der Perspektive eines Außenstehenden. Durch Jay, den jungen Protagonisten, sehen wir die Realität des Wilden Westens zu einer Zeit, in der Deutsche, Iren, Schotten und Schweden ihre Heimat hinter sich ließen und alle begannen, dieses neue Land namens Amerika zu besiedeln."



Die Hauptrolle spielt Shootingstar Kodi Smit-McPhee, der mit der Bestseller-Verfilmung "The Road" bekannt wurde. An seiner Seite ist Michael Fassbender ("Inglourious Basterds", "Shame") zu sehen. Und als exzentrischer Kopfgeldjäger ist Ben Mendelsohn ("Killing Them Softly", "Exodus: Könige und Götter") mit von der Partie.



"Slow West" als Video-Stream im 3sat-Pressetreff: https://pressetreff.3sat.de/startseite/artikel/slow-west/



Ansprechpartnerin: Claudia Hustedt, Telefon: 06131 - 70-15952; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de



Fotos zum Film sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/slowwest



3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARD



OTS: 3sat newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6348 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6348.rss2



Pressekontakt: Zweites Deutsches Fernsehen HA Kommunikation / 3sat Pressestelle Telefon: +49 - (0)6131 - 70-12121