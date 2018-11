Mainz (ots) - Woche 48/18 Freitag, 30.11.



8.02 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress



8.05 Frontal 21 Deutschland 2018



8.50 Chinas Marsch nach Westen - Ein Wirtschaftsriese erwacht



9.35 ZDFzoom Hungriger Drache Chinas Gier nach deutschen Firmen Deutschland 2017



10.05 So tickt China Anpassen oder versagen Großbritannien 2015



10.50 So tickt China Im Hochzeitswahn Großbritannien 2015



11.35 makro: Seidenstraße 2.0 Deutschland 2018



12.05 ZDFzeit Supermächte - Angst vor China? Deutschland 2018



12.50 Chinas einsame Söhne Die skurrilen Folgen der Ein-Kind-Politik



13.35 Das Erbe der Nazis 1945-1989 Die DDR: Anspruch und Wirklichkeit Deutschland 2015



"Paris unterm Hakenkreuz - Terror, Widerstand, Befreiung" um 13.30 Uhr entfällt 14.20 Damals nach der DDR Freiheit und Auflösung



"ZDF-History: Hitlers England" um 14.15 Uhr entfällt 15.05 Damals nach der DDR Aufbruch und Abschied



"Projekt Natter - Hitlers letzte Wunderwaffe" um 15.00 Uhr entfällt 15.50 Damals nach der DDR Flitterwochen und Rosenkrieg



"ZDFzeit: Die Suche nach Hitlers "Atombombe" um 15.45 Uhr entfällt 16.30 Damals nach der DDR Einheitsfrust und Einheitslust



"Hitlers Angriff aus dem All - Das Geheimnis der V2" entfällt 17.15 Damals nach der DDR Schatten der Vergangenheit



"Hitler privat - Das Leben des Diktators: Der "Führer" entfällt 18.00 Damals nach der DDR Aufbruch und Chaos



"Die Geheimprojekte der Nazis" entfällt ( weiterer Ablauf ab 18.45 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 0.40 heute journal



1.10 Leschs Kosmos Die Gewalt in uns - verroht die Gesellschaft? Deutschland 2018



1.40 Leschs Kosmos Die geheime Macht der Farben Deutschland 2016



2.10 Poker Brain - Im Kopf der Profi-Zocker Deutschland 2017



2.55 Leschs Kosmos Die unausgeschlafene Gesellschaft Deutschland 2018



3.25 Leschs Kosmos Wettlauf gegen die Flut Deutschland 2017



3.55 Mysterien des Weltalls Hat der Ozean ein Bewusstsein? Mit Morgan Freeman USA 2014



4.35 Leschs Kosmos Eiseskälte: Zwischen Heilkraft und Verderben Deutschland 2017







Woche 51/18 Montag, 17.12.



Bitte Programmänderungen beachten:



12.30 Ermittler am Tatort - Einsatz für den Kriminaldauerdienst



"Mördern auf der Spur: Verschwundene Leichen" entfällt



( weiterer Ablauf ab 13.00 Uhr wie vorgesehen )



Dienstag, 18.12.



Bitte Programmänderungen beachten:



10.45 Ermittler! Gewaltspirale



"Täterjagd: Der Fall Dominique Aubry" entfällt 11.15 Ermittler! Wenn aus Liebe Hass wird



"Täterjagd: Der Fall Claude Tavernier" um 11.30 Uhr entfällt 11.45 Ermittler! Grab in der Tiefe



( weiterer Ablauf ab 12.15 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Programmänderungen beachten: 4.15 Operation Yellow Bird Die Geheimdienste und der Tian'anmen-Aufstand



"Dollar Heroes - Devisen für den Diktator" entfällt



_____________________________________________________________________



Woche 52/18 Montag, 24.12. Bitte Programmänderungen beachten:



6.45 Despot Housewives - Die Frauen der Diktatoren Deutschland 2018



"ZDF-History: Promifamilien - reich und berühmt - aber auch glücklich?" entfällt 7.30 Despot Housewives - Die Frauen der Diktatoren Deutschland 2018



"ZDF-History: Gefangen im Kreml - Die russischen First Ladies" entfällt



( weiterer Ablauf ab 8.15 Uhr wie vorgesehen )



_____________________________________________________________________



Woche 01/19 Samstag, 29.12.



Bitte neue Beginnzeiten beachten:



20.15 Der Fall Jeremiah Duggan



21.00 Deadly Intelligence - Wissenschaftler im Fadenkreuz Atomwissenschaftler als Zielscheibe



21.45 Deadly Intelligence - Wissenschaftler im Fadenkreuz Explosion im Labor



22.30 Deadly Intelligence - Wissenschaftler im Fadenkreuz Eine Super-Kanone für Saddam Hussein



23.15 Täterjagd Der Fall Pierre & Gabrielle Labrell



0.00 Täterjagd Der Fall Nelly Crémel



0.45 Täterjagd Der Fall Willy Pomonti



1.30 Täterjagd Der Fall Christophe Lejard



2.15 Inside The Criminal Mind Serienkiller



3.00 Inside The Criminal Mind Gangster-Bosse



3.45 Inside The Criminal Mind Kidnapper



4.30 Abgezockt! Der Anlagebetrüger Felix Vossen



_____________________________________________________________________



Woche 01/19 Sonntag, 30.12.



Bitte Programmänderungen und neue Beginnzeiten beachten:



5.00 ZDFzoom Der wahre Preis für den perfekten Apfel Deutschland 2018



"Mördern auf der Spur: Die Blutspur" entfällt 5.30 ZDFzeit Nelson Müllers Käse-Check Wie gut sind Gouda, Camembert & Co.? Deutschland 2018



6.15 Essen vom Fließband In der Pastafabrik



"Die Schnitzel-Industrie - Das Geschäft mit Deutschlands Schweinen" entfällt 7.00 Essen vom Fließband In der Saucenfabrik



7.45 Nelson Müllers Landpartie Von Fischern, Krabbenfängern und Labskaus-Köchen Deutschland 2015



8.30 Essen vom Fließband In der Fischstäbchenfabrik



9.15 Hitlers Tod Das Ende im Bunker Deutschland 2011



9.58 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress



10.00 Hitlers Tod Das Testament Deutschland 2011



10.45 Hitlers Tod Der Selbstmord Deutschland 2011



11.30 Hitlers Tod Die Kapitulation Deutschland 2011



12.15 Tag der Entscheidung De Gaulle und das "Freie Frankreich" Deutschland 2017 13.00 Tag der Entscheidung Churchill und Dünkirchen Deutschland 2017



13.45 Tag der Entscheidung Hitlers Krieg im Osten Deutschland 2017



14.30 Polenfeldzug Der Nervenkrieg Deutschland 2009



15.15 Polenfeldzug Der Überfall Deutschland 2009



16.00 Hitlers Blitzkrieg 1940 Der Fall "Gelb" Deutschland 2009



16.45 Hitlers Blitzkrieg 1940 Der Sichelschnitt Deutschland 2009



17.30 Hitlers Blitzkrieg 1940 Der Weg nach Dünkirchen Deutschland 2009



18.15 Hitlers Blitzkrieg 1940 Waffenstillstand Deutschland 2009



19.00 Ausgewiesen! - Die "Polenaktion" 1938 Deutschland 2018



( weiterer Ablauf ab 19.30 Uhr wie vorgesehen )







