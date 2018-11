Der Dax hat sich am Donnerstag letztlich nicht in der Gewinnzone halten können. Nachdem die Aussicht auf eine weniger strikte Geldpolitik in den USA den deutschen Leitindex am Vormittag noch bis auf 11 403 Punkte in die Höhe getrieben hatte, nahm die Zuversicht der Anleger im weiteren Handelsverlauf peu a peu ab. Am Ende stand ein Minus von 0,01 Prozent auf 11298,23 Punkte zu Buche. Der MDax als Index mittelgroßer Unternehmen hingegen zog um 0,92 Prozent auf 23 633,89 Punkte an.

"Während die Anleger an der Wall Street nach den Worten von US-Notenbankchef Powell in einen wahren Kaufrausch verfielen, finden in Frankfurt Aktienkäufer nur zaghaft den Weg an die Börse", schrieb Marktanalyst Milan Cutkovic von AxiTrader. Der Dow Jones Industrial hatte am Mittwoch mit einem Satz um 2,5 Prozent seine 200-Tage-Linie zurückerobert. Am Donnerstag kam es jedoch wieder bereits zu leichten Gewinnmitnahmen.

Jerome Powell hatte Börsianern Hoffnung auf ein vorsichtigeres Vorgehen der Währungshüter bei künftigen Leitzinserhöhungen gemacht. Die Chancen für die erhoffte Weihnachtsrally steigen Cutkovic zufolge bei positiven Ergebnissen des Treffens zwischen US-Präsident Donald Trump und Chinas Premier Xi Jinping auf dem G20-Gipfel am Wochenende, der seine Schatten voraus wirft./la/she

ISIN DE0008469008 DE0008467416

AXC0276 2018-11-29/17:52