Veeva Systems (NYSE:VEEV) gab heute bekannt, dass das weltweit operierende Pharma- und Dermokosmetik-Unternehmen Pierre Fabre künftig Veeva OpenData für die Bereitstellung präziser Kundendaten einsetzen wird, um das Engagement von Fachkräften aus dem Gesundheitswesen für das Dermokosmetik-Portfolio des Unternehmens zu steigern. Aufbauend auf den mit Veeva CRM erzielten Erfolgen verfügt das Unternehmen ab sofort über zuverlässige, umfassende Kundendaten, die es den Pharmareferenten ermöglichen, bei der Interaktion mit medizinischen Fachkräften noch mehr zu erreichen.

"Wir möchten unseren Pharmareferenten in aller Welt Zugang zu verlässlichen Kundendaten bieten", so Vincent Lacour, Programm-Manager bei Pierre Fabre. "Mit Veeva OpenData werden sie in der Lage sein, Kunden effizienter anzusprechen und zur richtigen Zeit die richtige Botschaft zu übermitteln."

Für die Hunderte von Repräsentanten, die in 22 Ländern in Europa, Nordamerika, Südamerika und Australien für Pierre Fabre tätig sind, sollte eine einheitliche, globale Kundendatenlösung bereitgestellt werden. Veeva OpenData bietet den Mitarbeitern einen einfachen Zugang zu präzisen, übersichtlich aufbereiteten Informationen über ihre Kunden, um intelligentere, fundiertere Interaktionen zu ermöglichen. Um die Produktivität zu gewährleisten, können die Mitarbeiter Datenänderungsanträge direkt an das globale, versierte Datenverwaltungsteam von Veeva übermitteln, das die Anträge innerhalb weniger Stunden prüft und die Daten entsprechend aktualisiert.

"Veeva reagiert rasch auf Änderungsanträge und überprüft die Aktualisierung von Kundendaten", so Vincent Lacour, Programm-Manager bei Pierre Fabre, weiter. "Veeva OpenData stellt sicher, dass unsere Mitarbeiter mithilfe präziser Informationen jederzeit produktiv, regelkonform und kundenorientiert arbeiten können."

Verschiedenste Unternehmen, angefangen von aufstrebenden Biotechnologie-Unternehmen bis hin zu Pharmariesen, nutzen Veeva OpenData. Das Produkt bietet Zugang zu rund 16 Millionen medizinischen Fachkräften und zu den entsprechenden Healthcare-Unternehmen in 42 Ländern. Führende Unternehmen, darunter 16 der 20 führenden Pharmaunternehmen aus verschiedenen Regionen, sind auf Veeva OpenData umgestiegen, um die Effizienz im Außendienst zu steigern und die Kundenbindung zu verbessern.

"Pierre Fabre setzt auf eine innovative globale Strategie, um die Kundenbeziehungen beim Dermokosmetikgeschäft zu stärken", so Guillaume Roussel, Director of Strategy bei Veeva OpenData Europa. "Veeva OpenData wird dem Unternehmen Echtzeit-Zugriff auf genaue Kundeninformationen ermöglichen, um die kaufmännischen Abläufe zu optimieren."

Über Veeva Systems

Veeva Systems ist ein führender Anbieter von cloudbasierter Software für die internationale Life-Science-Branche. Veeva konzentriert sich auf Innovation, Produktqualität und Kundenerfolg. Die über 675 Kunden von Veeva reichen von weltweit führenden Pharmakonzernen bis hin zu aufstrebenden Biotech-Unternehmen. Neben dem Hauptsitz in der San Francisco Bay Area (USA) hat Veeva verschiedene Niederlassungen in Nordamerika, Europa, Asien und Lateinamerika. Weitere Informationen finden Sie unter veeva.com/EU.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, darunter auch Aussagen in Bezug auf die Marktnachfrage nach Produkten und Dienstleistungen von Veeva und deren Akzeptanz, auf die Ergebnisse der Nutzung der Produkte und Dienstleistungen von Veeva und auf allgemeine Geschäftsbedingungen, insbesondere im Bereich Life-Sciences. Alle zukunftsgerichteten Aussagen dieser Pressemitteilung basieren auf früheren Ergebnissen von Veeva und den aktuellen Plänen, Einschätzungen und Erwartungen des Unternehmens. Sie stellen nicht die Behauptung auf, dass diese Pläne, Einschätzungen und Erwartungen sich erfüllen werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen entsprechen den Erwartungen von Veeva zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. Spätere Ereignisse könnten dazu führen, dass sich diese Erwartungen ändern. Veeva lehnt jede Verpflichtung ab, die zukunftsgerichteten Aussagen in der Zukunft zu aktualisieren. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich davon abweichen. Zusätzliche Risiken und Ungewissheiten, die negative Auswirkungen auf die Finanzergebnisse von Veeva haben könnten, sind unter den Überschriften "Risk Factors" (Risikofaktoren) und "Management's Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations" (Bericht des Geschäftsführers und Analyse der finanziellen Lage und der Ergebnisse der Geschäftstätigkeit) in der Einreichung der Gesellschaft auf Formular 10-Q für den Zeitraum bis zum 31. Juli 2018 enthalten. Diese Einreichung ist auf der Website des Unternehmens unter veeva.com/eu im Teil für Investoren und auf der Website der SEC (Wertpapier- und Börsenaufsichtsbehörde der USA) unter sec.gov einsehbar. Weitere Informationen zu potenziellen Risiken, welche die tatsächlichen Ergebnisse negativ beeinflussen könnten, werden in anderen Dokumenten enthalten sein, die Veeva von Zeit zu Zeit bei der SEC einreicht.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

