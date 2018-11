London (www.anleihencheck.de) - Paul Diggle, Volkswirt bei Aberdeen Standard Investments, kommentiert die Finanzstabilitätsprüfung der EZB:Die EZB habe in Sachen Finanzstabilität viel zu tun. Die Marktrisikoprämien seien stark verengt und die Bewertungen erhöht. Dies führe zu einer Schwachstelle, just in dem Moment, in dem die quantitative Lockerung auslaufe. Die nachhaltige Tragfähigkeit der Haushalte sei durch den geplanten fiskalischen Kaufrausch Italiens in Frage gestellt worden, und die Fähigkeit der europäischen Banken, Kredite an die Realwirtschaft zu vergeben, sei durch extrem niedrige Zinssätze beeinträchtigt. ...

