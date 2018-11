Basel (awp) - Der Basler Logistikkonzern Panalpina hat in seine Infrastruktur in Kenia investiert. Die Kühllagerfläche sei um 1'500 Quadratmeter erweitert und damit verdoppelt worden, teilte das Unternehmen am Donnerstagabend mit. Diese Investition stärke die "führende Position von Panalpina in Kenia weiter", hiess es. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...