Die Fresenius-Aktie gehörte in den letzten Wochen zu den schwächsten Aktien im deutschen Aktienindex. Der Kurs gab um mehr als 30 Prozent nach, und nach dem Scheitern an der Marke von 70,00 Euro ging der Kurs Anfang Oktober in eine scharfe Abwärtsbewegung über. Sie hat den Kurs in der Zwischenzeit bis auf 48,01 Euro zurückfallen lassen.

Nach dem Tief vom 23. November stabilisierte sich der Wert etwas und die Bullen beginnen nun einen kleinen Anstieg einzuleiten. Dieser kommt nicht unerwartet, ... (Dr. Bernd Heim)

Den vollständigen Artikel lesen ...