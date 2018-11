Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat die Sitzung vom Donnerstag mit klaren Avancen beendet. Nach einem festeren Start fielen die Kurse erst etwas zurück, um dann am Nachmittag aber noch einmal anzuziehen. Der SMI als wichtigster Schweizer Aktienindex übersprang dabei die Schwelle von 9'000 Punkten und konnte diese Marke bis Börsenschluss verteidigen. Befeuert wurden die Kurse primär von Hoffnungen, dass die US-Notenbank Fed im kommenden Jahr eine Zinsanhebungspause einlegen könnte. Auslöser waren Aussagen von Fed-Präsident Jerome Powell gewesen.

Die Inflationsdaten an diesem Tag für den Monat Oktober passten in das von der US-Notenbank gewünschte Bild: Die Kernrate fiel auf 1,8 Prozent. Aktuell warten die Marktteilnehmer bereits auf das nächste wichtige Ereignis: Am Freitag beginnt der G20-Gipfel in Buenos Aires. Dort dürften sich US-Präsident Donald Trump und sein chinesischer Amtskollege Xi Jinping über den Zollkonflikt unterhalten. Trump hat weitere Strafzölle gegen China angekündigt, sollte das Treffen keinen Durchbruch nach seinem Gusto bringen.

Der Swiss Market Index (SMI) schloss am Donnerstag 1,36 Prozent höher auf 9'015,59 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) gewann 1,35 Prozent auf 1'396,25 Zähler und der breite Swiss Performance Index (SPI) ...

