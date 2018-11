SRC Research hat sich nach Bekanntgabe von Zahlen die beiden heimischen Aktien Porr und UBM angesehen. Porr habe in einem teilweise herausfordernden Umfeld mit Fachkräftemangel, steigenden Lohnkosten, steigenden Materialkosten (vor allem in Polen) und höheren Wettbewerb bezüglich der Subunternehmer, "ein sehr zufriedenstellendes Quartalsergebnis auf Ebene des Umsatzes und der Produktionsleistung geliefert", so die Analysten. Auch das Nettoergebnis ist gestiegen, "jedoch deutlich schwächer als die Topline, was zu einer Verringerung unserer Gesamtjahresprognose und unserer Dividendenschätzung führt", wie die SRC-Experten meinen. Das Unternehmen habe bezüglich einer Gesamtjahresprognose ein mehr oder weniger ähnliches EBITDA und EBT Ergebnis wie in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...