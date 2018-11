Erfurt (ots) -



In diesem Jahr können die Zuschauer*innen das Adventsprogramm bei KiKA selbst bestimmen. Bei der Wunschfilmaktion entscheiden sie, welche Klassiker der Gebrüder Grimm oder anderer bekannter Märchenerzähler beim Sonntagsmärchen vom zweiten bis vierten Advent um 12:00 Uhr gezeigt werden. Die heißgeliebten Märchen sind eingebettet in "HoHoHo - Die Adventsshow" (rbb), präsentiert von Moderatorin Clarissa Corrêa da Silva, die an allen vier Adventssonntagen eine Extraportion Weihnachtszauber in die Wohnzimmer sendet. Bei einem großen Märchenquiz auf kika.de gibt es außerdem wunderbare Gewinne.



Folgende Märchen stehen als Wunschfilme auf kika.de zur Wahl: Die Advents- und Weihnachtszeit ist die Zeit der Rituale und jede Familie hat ihr Lieblingsmärchen. Man versammelt sich, macht es sich gemütlich und erlebt magische Geschichten bei KiKA. Auf kika.de kann das Publikum in diesem Jahr jeweils eine Woche lang aus zwei Märchen-Klassikern ihren Favoriten auswählen. Es bleibt bis zum Schluss spannend: Ob die Lieblingsgeschichte auch zum Sonntagsmärchen im Advent wird, erfahren die Märchenfans erst kurz vor der Ausstrahlung in "HoHoHo - Die Adventsshow".



2. Advent, 9. Dezember um 12:00 Uhr: "Schneeweißchen und Rosenrot" (MDR) von 1978 oder "Dornröschen" (MDR) von 1970 3. Advent, 16. Dezember um 12:00 Uhr: "Die Prinzessin mit dem goldenen Stern" (rbb) von 1959 oder "Der Hirsch mit dem goldenen Geweih" (MDR) von 1971 4. Advent, 23. Dezember um 12:00 Uhr: "Schneewittchen" (MDR) von 1961 oder "Frau Holle" (MDR) von 1963



"HoHoHo - Die Adventsshow" (rbb) als Rahmung der Wunschfilmaktion Moderatorin Clarissa Corrêa da Silva begleitet die Zuschauer*innen in der schnellsten Adventsshow der Welt an allen vier Sonntagen durch das vorweihnachtliche Programm. Sie bastelt, backt und schmückt mit Kindern, singt mit Stargästen und präsentiert jeweils den Wunschfilm.



Märchen-Tipps am 2., 28. und 30. Dezember Den beliebten DEFA-Märchenfilm "Die Geschichte vom kleinen Muck" (rbb/MDR) von 1953 zeigt KiKA am 2. Dezember um 12:00 Uhr im Sonntagsmärchen. Die Wangen sind mit Asche beschmutzt, aber der Schornsteinfeger ist es nicht - auch "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" (WDR) gehört seit 45 Jahren zu den Kult-Märchenfilmen - in diesem Jahr am 28. Dezember um 19:30 Uhr in LOLLYWOOD. Erstmals bei KiKA im Programm ist der "Nussknacker und Mausekönig" (MDR) am 30. Dezember um 12:00 Uhr im Sonntagsmärchen.



