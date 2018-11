ÜBERNAHME DES GESCHÄFTSBETRIEBS DER NEUEN HALBERG GUSS - ONE SQUARE STRUKTURIERT ÜBERNAHMELÖSUNG DURCH AVIR GUß HOLDING DGAP-News: One Square Advisory Services GmbH / Schlagwort(e): Firmenübernahme ÜBERNAHME DES GESCHÄFTSBETRIEBS DER NEUEN HALBERG GUSS - ONE SQUARE STRUKTURIERT ÜBERNAHMELÖSUNG DURCH AVIR GUß HOLDING 29.11.2018 / 18:39 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. München, 29. November 2018. Die AVIR Guß Holding GmbH hat über ihre Beteiligungsgesellschaften Gußwerke Saarbrücken GmbH und Gußwerke Leipzig GmbH eine Vereinbarung unterzeichnet, den Geschäftsbetrieb der Neuen Halberg Guss GmbH im Rahmen einer Übertragung aller wesentlichen Vermögensgegenstände zu übernehmen. Im Zuge dieser Übernahme haben alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Neuen Halberg Guss die Möglichkeit, bei der Gußwerke Saarbrücken bzw. der Gußwerke Leipzig tätig zu werden. Die AVIR Guß Holding wurde bei dieser Transaktion exklusiv von One Square, der führenden deutschen Restrukturierungsberatung begleitet. Über den Kaufpreis vereinbarten die Parteien Stillschweigen. Der Erwerb durch die AVIR Guß Holding wurde in Form einer sog. RIVA Beteiligungsstruktur gestaltet, die sich bereits in anderen Krisensituationen als geeigneter Stabilisierungsmechanismus bewährt hat. Die operative Geschäftsführung wird ab zeitnah von den Herren Dr. Thomas Meichsner (CRO) und Michael Capitain (CFO) übernommen. Beide Geschäftsführer verfügen über langjährige Erfahrung in der Automobilindustrie. Die AVIR Guß Holding wird nach der Übernahme mit ihren Beteiligungsgesellschaften Gußwerke Saarbrücken und Gußwerke Leipzig zu den größten und bedeutendsten Gießereien in Europa gehören. Sie ist damit ein wichtiger Faktor in der Lieferkette für bedeutende Automobil- und Motorenhersteller. Der neue Eigentümer stellt mit der neuen Geschäftsführung zunächst unmittelbar die Stabilisierung und Finanzierung des laufenden Geschäftsbetriebs sicher. Mittelfristig wird der bestehende Investitionsstau behoben und die notwendigen Erhaltungsinvestitionen durchgeführt. Ebenso sollen die Gußwerke Saarbrücken und die Gußwerke Leipzig zu der führenden Gießereigruppe in Europa entwickelt werden. Die Standorte Saarbrücken und Leipzig haben sich immer durch hohe Qualität und Liefertreue ausgezeichnet. Dies wurde und wird durch ein weit über das normale Maß hinausgehende Engagement der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen auch in schwierigen Zeiten sichergestellt. Dieses Engagement war und ist die Basis für die fortlaufende und breite Unterstützung der Kunden. Breite Unterstützung haben auch die Länder Saarland und Sachsen zugesagt, die im Rahmen ihrer Möglichkeiten dazu beitragen wollen, die Standorte Saarbrücken und Leipzig zu sichern. Das One Square Team wurde geleitet durch Frank Günther und Wolf Waschkuhn. Sie wurden unterstützt von Asmus Ohle (Managing Director, London), Jochen Ihler (Senior Advisor, Frankfurt), Sibylle Engel (Senior Advisor, München), Tomas Samel (VP, London), Carsten Biel (VP, Frankfurt), Tilman Gronau (Associate, Frankfurt) und Benjamin Bischoff (Associate, München), während CMS Hasche Sigle als Rechtsberater für die AVIR Guß Holding tätig war. ÜBER ONE SQUARE ADVISORS One Square Advisors ist die führende unabhängige Finanzrestrukturierungsberatung in Deutschland. Seit 2008 bieten wir unseren Kunden umfassende Beratungsdienstleistungen in den Bereichen Financial Restructuring, Corporate Finance, Merger & Acquisitions und innovativen Treuhandlösungen. Als unabhängige, inhabergeführte Partnerschaft unterhalten wir eigene Büros in München, Frankfurt und London sowie starke Allianzen in China, Indien und den USA. Bis heute können wir auf mehr als 200 abgeschlossene Transaktionen mit einem Gesamtvolumen von ca. EUR 15 Mrd. zurückblicken. Wir unterstützen börsennotierte Unternehmen, Familienunternehmen und Unternehmer, Private Equity Fonds, Family Offices und institutionelle wie private Gläubiger. Obwohl unser Heimatmarkt im deutschsprachigen Raum liegt, sind viele unserer Transaktionen grenzübergreifend und unsere Kunden international. ( www.onesquareadvisors.com) PRESSEKONTAKT: One Square Advisors GmbH Frau Stephanie Schmidt-Diederich Theatinerstrasse 36 80333 München E-mail: ssd@onesquareadvisors.com TRANSAKTIONSTEAM: Frank Günther, Managing Director Wolf Waschkuhn, Managing Director Asmus Ohle, Managing Director Jochen Ihler, Senior Advisor Sibylle Engel, Senior Advisor Tomas Samel, Vice President Carsten Biel, Vice President Tilman Gronau, Associate Benjamin Bischoff, Associat