Aurania entdeckt hochgradige Silber-Zink-Blei-Vererzung in Zusammenhang mit epithermalen Gold-Silber-Zielen und porphyrischen Kupferzielen auf ihrem Projekt in Ecuador

Toronto, Ontario, 29. November 2018 - Aurania Resources Ltd. (TSXV: ARU; OTCQB: AUIAF; Frankfurt: 20Q) (Aurania" oder das Unternehmen" -http://www.commodity-tv.net/c/search_adv/?v=298509) berichtet, dass ihre Explorationsteams eine Silber-Blei-Zink-Vererzung in Stichproben entdeckt haben. Die Gehalte erreichen bis zu 325 g/t Silber, 48 % Zink und 39 % Blei. Diese Vererzung wurde zwischen dem neuen epithermalen Gold-Silber-Ziel Tiria und der Kupferporphyrzone Jempe im Projekt Lost Cities - Cutucu (Projekt) in Ecuador entdeckt.

Auranias Chairman und CEO, Dr. Keith Barron, sagte: Vor ein paar Tagen haben wir bekannt gegeben, dass wir den Beweis dafür sehen, dass ein epithermales Gold-Silber-Ziel mit einem Kupferporphyr im Vererzungssystem Kirus-Tinchi verbunden ist (siehe Auranias Pressemitteilung vom 27. November 2018). Wir sehen jetzt Anzeichen eines zweiten vollständigen Vererzungssystems, in dessen Zentrum der Kupferporphyr Jempe liegt, der nach außen in eine Silber-Zink-Blei-Zone (Ziel Shimpia) und letztendlich in die Epithermalziele Tiria mit Gold-Silber-Vererzung im äußersten Ausläufer des Systems übergeht. Da wir jetzt diese Indikatoren eines gesamten Vererzungssystems innerhalb unseres Projekts haben, wird uns dies erlauben, jedes Ziel effizient zu entwickeln und die Wertschöpfung des Projekts extrem schnell voranzubringen. Unser Fokus liegt weiterhin auf Gold. Wir glauben, dass es jedoch im besten Interesse aller unserer Stakeholder ist, diese zusätzlichen neuen Gelegenheiten bei Kupfer - das Elektro-Metall - und anderen Rohstoffen, die zu minimalen Extrakosten für Aurania den Projektwert erhöhen können, verantwortungsbewusst zu verfolgen.

Ziel Shimpia

Die Probenentnahme aus Flusssedimenten hat auf Shimpia (Abbildung 1) eine Silber-, Zink- und Bleianreicherung auf einem 8 km x 4 km großen Gebiet identifiziert. Die von den Erkundungsteams im Zielgebiet (Tabelle 1) gesammelten Gesteinsstickproben enthielten bis zu 325 g/t Silber, 39 % Blei und 48 % Zink. Die Stichproben enthalten semimassige Zinkblende (Zinksulfidmineral) und Bleiglanz (Bleisulfid) mit reichlich Barit (Bariumsulfat) innerhalb des Wirtsgesteins (Kalkstein). Das Silber ist mit bloßem Auge nicht erkennbar. Es wird aber vermutet, dass es im Bleiglanz vorkommt.

Shimpia liegt innerhalb eines von Verwerfungen begrenzten Gebiets, das mit der auffälligen magnetischen Zone verbunden ist, die in den geophysikalischen Daten von Jempe deutlich erkennbar ist. Gesteinsstichproben aus den Erkundungsarbeiten auf Jempe lieferten einen Höchstgehalt von 3 % Kupfer und 47 g/t Silber. Das Kupfer ist in den Mineralen Malachit, Chrysokoll, Tenorit, Kupferglanz und Cuprit enthalten.

Tabelle 1: ausgewählte Analyseergebnisse der Stichproben aus Gestein im Ziel Shimpia

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/45339/Aurania - Press Release - Jempe-Shimpia-Tiria 2018-11-29 FINAL_DE.001.png

Ziel Tiria

Die anfänglichen explorationsarbeiten haben zwei Bereiche neben Shimpia identifiziert, wo Flüsse Anreicherungen von Pfadfinderelementen enthalten, die für eine epithermale Gold-Silber-Vererzung typisch sind einschließlich Arsen, Antimon, Selen, Thallium und Molybdän (Abbildung 1). In Tiria gibt es zwei Gebiete mit Anreicherung dieser Elemente. Tiria East umfasst ein 7 km x 2 km großes Gebiet und Tiria West deckt ein 4 km x 2 km großes Gebiet ab. Eine konzeptionelle Verbindung zwischen diesen Zielen wird in Abbildung 2 durch einen schematischen Profilschnitt durch einen alten Vulkan veranschaulicht.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/45339/Aurania - Press Release - Jempe-Shimpia-Tiria 2018-11-29 FINAL_DE.002.jpeg

Abbildung 1. Karte des Vererzungssystems Jempe-Shimpia-Tiria mit Ausdehnung der Gebiete mit Anreicherung von Metallen und Pfadfinderelementen in Flüssen sowie mit der Lage der Entnahmestellen der Gesteinsstichproben mit Gehalt (Ag = Silber, Ba = Barium, Bi = Wismut, Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Mo = Molybdän, Pb = Blei, Sb = Antimon, Se = Selen, Tl = Thallium, Zn = Zink).

Nächste Schritte

Weitere Explorationsarbeiten werden sich auf den tektonischen Korridor konzentrieren, der die vererzten Gebiete innerhalb des Systems Jempe-Shimpia-Tiria verbindet. Neben dem Abschluss des Programms zur Entnahme von Flusssedimentproben in dem Gebiet wird in Vorbereitung der Erkundungsbohrungen im Jahr 2019 auf Bergrücken und Gebirgsausläufern mit der Entnahme von Bodenproben zur Präzisierung der Lage und der Form der spezifischen Ziele begonnen.

Die Genehmigungen für die anfänglichen Bohrungen werden in Kürze erwartet, die Vertragskonditionen wurden finalisiert und sobald die letzte Genehmigung erhalten wurde, wird ein Bohrgerät zur Liegenschaft gebracht. Diese Verzögerung wird durch das Umweltministerium verursacht - die Genehmigung kann nicht ausgestellt werden, bis der neue Umweltminister ernannt wurde. Trotz dieser zusätzlichen Entdeckungen bleibt das epithermale Goldziel Crunchy Hill, weniger als 1 km von einer asphaltierten Straße entfernt, das anfängliche Ziel der Erkundungsbohrungen.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/45339/Aurania - Press Release - Jempe-Shimpia-Tiria 2018-11-29 FINAL_DE.003.jpeg

Abbildung 2. Schematischer Profilschnitt durch ein vererztes System in Zusammenhang mit Vulkanismus. Dieser Profilschnitt zeigt einen Porphyr im Zentrum und seine Beziehung zur Blei-Zink-Silber-Verdrängung und epithermalen Gold-Silber-vererzung. Die konzeptionelle Lage des Porphyrs Jempe, der Verdrängung Shimpia und der epithermalen Ziele Tiria wird ebenfalls gezeigt.

Probenanalyse u. Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle (QSQK)

Die Proben wurden für die Analyse in ALS Globals (ALS) Labor in Quito, Ecuador, vorbereitet. Die Gesteinsproben wurden in einem Backenbrecher auf 10 Mesh zerkleinert (zerkleinertes Material fällt durch ein Sieb mit 2 mm Maschengröße). Davon wird eine 1 kg schwere Teilprobe entnommen. Die Teilprobe wurde bis auf eine Korngröße von 0,075 mm zerkleinert. Davon wurden 200 Gramm für die Analyse entnommen.

Die Flusssedimentproben wurden im Gelände nassgesiebt (20 Mesh, 0,84 mm) und in Stoffsäcke gefüllt, damit das überschüssige Wasser ablaufen kann. Die Proben wurden aus dem Gelände zu Auranias Feldbüro in Macas, Ecuador, transportiert und für die Lieferung an ALSs Vorbereitungslabor in Quito zur Trocknung und Siebung (80 Mesh, 0,18 mm Maschengröße) vorbereitet. 250 Gramm der Siebfraktion (-80 Mesh) wurden pulverisiert bis 85 % des Materials durch ein Sieb mit 0,075 mm Maschengröße fallen. Diese Proben wurden dann von ALS für die Analyse verpackt.

Auranias Mitarbeiter fügten eine zertifizierte Standardpulverprobe hinzu alternierend mit einer Feldleerprobe in Intervallen von ungefähr 20 Proben in allen Chargen.

ALSs Vorbereitungslabor in Quito schickte die vorbereiteten Proben an ihr Analyselabor in Lima, Peru, zur Analyse mittels folgender Verfahren:

- Flusssediment: 0,5 Gramm der -0,075 mm-Siebfraktion wurde in Königswasser gelöst und die Lösung wurde mittels ICP-MS auf 48 Elemente analysiert.

- Gesteinsproben: Ungefähr 0,25 Gramm des Gesteinspulvers wurden in einer Mischung aus vier Säuren gelöst und mittels ICP-MS auf 48 Elemente analysiert. Von den Proben die Kupfer-, Blei- und Zinkgehalte von über 1 % sowie Silbergehalte von über 100 g/t hatten, wurden einer zweiten Analyse unterzogen. 0,4 Gramm Gesteinspulver wurden in einer Mischung aus vier Säuren gelöst und die resultierende Lösung wurde verdünnt und anschließend mittels ICP-MS analysiert.

Neben der Analyse mittels ICP-MS wurde das Gold mittels Brandprobe und anschließendem ICP-AES-verfahren analysiert.

ALS berichtet, dass die Analysen ihre internen QSQK-tests bestanden haben. Ferner zeigte Auranias Analyse der Ergebnisse ihrer QSQK-Proben, dass die oben berichteten Chargen innerhalb der zulässigen Grenzwerte liegen.

Qualifizierte Person

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Informationen wurden von Jean-Paul Pallier, MSc, überprüft und genehmigt. Herr Pallier ist von der European Federation of Geologists als EurGeol bezeichnet und eine qualifizierte Person im Sinne der National Instrument 43-101, Standards of Disclosure for Mineral Projects of the Canadian Securities Administrators.

Gewährung von Optionen

Das Unternehmen hat am 26. November 2018 einem Berater insgesamt 1.260 Optionen gewährt. Die Optionen haben einen Ausübungspreis von 3,00 CAD und verfallen am 26. Mai 2020.

Über Aurania

Aurania ist ein junges Explorationsunternehmen, das sich mit der Identifizierung, Bewertung, dem Erwerb und der Exploration von Mineralgrundstücken beschäftigt, wobei der Schwerpunkt auf Edelmetallen und Kupfer liegt. Sein Flaggschiff, das Projekt The Lost Cities - Cutucu, befindet sich im jurassischen metallogenetischen Gürtel in den östlichen Ausläufern der Anden im Südosten Ecuadors.

Informationen über Aurania und die technischen Berichte erhalten Sie unter www.aurania.com und www.sedar.com sowie auf Facebook unter https://www.facebook.com/auranialtd/ auf Twitter unter https://twitter.com/auranialtd und auf LinkedIn unter https://www.linkedin.com/company/aurania-resources-ltd-.

