Wirecard konnte am Donnerstag fast 3 % aufsatteln. Am Gesamtbild hat sich zwar noch nichts Grundlegendes geändert. Dennoch sieht es für die Aktie nun wieder etwas besser aus, da sich der Kurs einer charttechnische Wende in den kommenden Tagen weiter nähern könnte. Analysten erwarten, dass zumindest 140 Euro erreicht werden müssten, um die Signale wieder nach oben zu drehen. Allerdings kann es durchaus sein, dass jetzt schon eine neue Dynamik entsteht. Immerhin hat der Wert den höchsten Punkt ... (Frank Holbaum)

