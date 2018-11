VW will mit dem Bau eines E-Auto-Werks in Nordamerika Tesla angreifen. Können die deutschen Autobauer die Aufholjagd noch gewinnen? VW plant den Bau eines neuen E-Auto-Werks in Nordamerika. Der deutsche Autobauer will Elektrofahrzeuge für den US-Markt herstellen und damit Tesla Konkurrenz machen. Dies erklärte Scott Keogh, neuer Nordamerika-Chef von VW, am Mittwochabend auf einer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...