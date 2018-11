Düsseldorf (ots) - Als erster Politiker hat Dormagens Bürgermeister Erik Lierenfeld (SPD) auf den angekündigten Stellenabbau bei Bayer reagiert. "Ich halte es für ein Unding, dass die Bayer AG ihr internationales Geschäft auf dem Rücken der deutschen Beschäftigten ausbaut", sagte Lierenfeld der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Freitag). Bayer hat in Dormagen ein CropScience-Werk mit 1100 Beschäftigten. In der Division CropScience will Bayer weltweit 4100 Stellen abbauen.



