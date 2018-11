Der Leverkusener Chemie- und Pharmakonzern Bayer will mehr sparen, das war am Mittwoch schon klar. Doch am Donnerstag ereilte die Belegschaft nun eine schlimme Nachricht. Der Konzern will im Rahmen einer Restrukturierung 12.000 Stellen streichen.

Ungefähr 10 Prozent der Arbeitsplätze werden gestrichen

Ein Großteil der Stellen wird in Deutschland wegfallen. Doch das erhoffte positive Signal an der Börse drehte kurz darauf wieder. Zwar konnte die Aktie nach Bekanntwerden der Sparmaßnahmen ... (Benjamin Fitzgerald)

