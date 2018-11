Deutschland, das in der Migrationsfrage eine intensive politische Diskussion mit unversöhnlichen Positionen erlebt, hat dem "Globalen Pakt für eine sichere, geordnete und reguläre Migration" (Migrationspakt) im Bundestag mit 372 von 666 Stimmen (153 Nein, 141 Enthaltungen) grünes Licht erteilt. Die Schweiz zögert noch. Falls die Zeit für eine intensive gesellschaftliche Diskussion genutzt wird und dies zu einer gefestigten Migrationsstrategie führt, muss das nicht schlecht sein.

Der Migrationspakt soll mit 23 Massnahmen zu einer sicheren, geordneten und regulären Migration führen. Das ist in der heute oft chaotischen und gefährlichen Situation mehr als wünschenswert. Auch dass der Pakt klar unterscheidet zwischen Flüchtlingen und Migranten ist ein guter Ansatz.

Migration praktisch als nur positiv dargestellt

Die Schwäche des Paktes ist, dass er fundamental an der Stimmung der Bevölkerung in praktisch allen Ländern vorbei die Migration im viel zu rosaroten Licht sieht (weil er nicht unterscheidet zwischen der in den Zielländern gewünschten und der tatsächlich stattfindenden Migration). Die meisten Migranten, die sich aktuell auf den Weg machen sind eben nicht Innovationstreiber und Wohlstandsförderer für die Zielländer, sondern in einer ersten Phase oft eine Belastung für die Bildungs- und Sozialsysteme. Solange dies nicht adressiert wird und Lösungen aufgezeigt werden, wie diese Phase überwunden werden kann und die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...