Der Hobbypilot und Kandidat für den CDU-Vorsitz hat keine Managementerfahrung. Trotzdem ist der Reformdenker Friedrich Merz eindeutiger Favorit der Wirtschaft - aus einem entscheidenden Grund.

Wer sich im Flugsport auskennt, weiß, wie die meisten Flugunfälle entstehen: durch Unachtsamkeiten der Piloten. Disziplin sei das Wichtigste beim Fliegen, sagt Friedrich Merz. "Die Ruhe bewahren, auch in kritischen Situationen. Die Nerven behalten. Tun, was man gelernt hat." Am Montagnachmittag dieser Woche sitzt der Wirtschaftsanwalt, Mehrfach-Aufsichtsrat, Hobbyflieger und mögliche Bundeskanzler in einem spärlich möblierten Büro in Reichstagsnähe. Es ist der 26. Tag eines politischen Wettbewerbs, der in der Geschichte des Landes einmalig ist: In der CDU bewerben sich außer Merz zwei andere Kandidaten, Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer und Gesundheitsminister Jens Spahn, um den Vorsitz der CDU - und damit indirekt auch darum, Angela Merkel ins Kanzleramt zu folgen. Auf dem Hamburger CDU-Parteitag entscheiden am 7. Dezember gut tausend Delegierte darüber, wer erst die Partei und dann vermutlich auch das Land prägen wird.

Wer Merz in diesen Wochen bei seinen vielen Auftritten beobachtet, merkt schnell, was seine Stärken sind: Sobald er über Reformen redet, über die Anliegen von Unternehmern, bekommt er Applaus. Manchmal sogar, wie am Dienstagabend in Böblingen, Standing Ovations. Die Mittelstandsvereinigung der CDU sprach sich fast ohne Gegenstimme für Merz als Parteivorsitzenden aus.

Aber Wirtschaftskompetenz allein reicht nicht als Qualifikation für den Parteivorsitz, die Delegierten entscheiden sich für Personen. Deshalb lohnt es, mit Merz auch über anderes zu reden, das Fliegen beispielsweise.

Schließlich lief es nicht rund für Merz in den ersten Tagen seiner Kampagne: Verdruckste Auskünfte des Kandidaten über sein Jahreseinkommen von rund einer Million Euro passten nicht zum sonst so selbstbewussten Auftritt. Ein missverständlicher Reformvorschlag zum Asylrecht wirkte, als sei Merz nicht auf dem neuesten Stand. Die Bemerkung, seine Partei habe den Aufstieg der AfD mit einem "Achselzucken" zur Kenntnis genommen, brachte CDU-Wahlkämpfer gegen ihn auf.

Ruhe, Nervenstärke, Disziplin: Es kommt jetzt genau auf die von Merz beschriebenen Piloten-Eigenschaften an. Der ist am Tag seiner Kandidatur sehr hoch gestartet und befindet sich seitdem im Gleitflug. Wie er landet, steht nicht fest.

Der Friedrich sei ja ein wirklich heller Kopf, sagt einer, der ihn lange kennt. Seine beste Eigenschaft sei, dass er in Gesprächsrunden sehr schnell erfasse, was die Anliegen der anderen seien, das gut zusammenfassen könne - und sich dann alle verstanden fühlten. "Aber manchmal redet der Fritz schneller, als er denkt", sagt der Weggefährte. Das passiere seinen Konkurrenten seltener. Die seien nicht nur kontrolliertere Typen, sondern als Berufspolitiker quasi "austrainiert", also: geübter darin, Fettnäpfchen zu meiden. Wer zehn Jahre nicht zum engeren Berliner Betrieb gehört habe, rede eben anders.

Insofern geht es bei der Abstimmung in der CDU auch darum, welcher Typ Politiker die Partei und das Land prägen wird: eine Frau, die eine geradlinige Parteikarriere hinter sich hat - oder ein Mann der Wirtschaft, der zwar mühelos Säle in Stimmung reden kann, aber auch polarisiert. Der für einen großen amerikanischen Vermögensverwalter arbeitet, Millionen verdient hat und der Bücher mit Titeln wie "Mehr Kapitalismus wagen" schrieb. Kann - und soll - so einer Kanzler werden?

Wer sich auf den Weg in die Heimat von Friedrich Merz macht, ins Sauerland, hört dort, dass er immer schon ein sehr freiheitsliebender Mensch gewesen sei. Einer, der stets einen eigenen Kopf hatte. Als Teenager musste er die Schule wechseln, weil er sich an autoritären Lehrern rieb. Als junger CDU-Abgeordneter erwarb er sich Respekt, weil er sich die Duzerei des damaligen Altkanzlers Helmut Kohl verbat. Dass Merz schon als Junge vom Fliegen träumte und als Teenager anderen auf dem Flugplatz bei Start und Landung zuschaute, passt ins Bild. Damals, und auch später als junger Familienvater, konnte er sich die Fliegerei nicht leisten. Vor zehn Jahren nahm er dann Flugstunden bei einem früheren NVA-Offizier, der ihm beibrachte, auch ohne Autopilot im dichtesten Nebel zu landen. Seitdem fliegt er, um schneller von Termin zu Termin zu kommen, aber auch aus Leidenschaft.

"Aus der Komfortzone herauszukommen"

Merz gilt als Vertreter des sogenannten Andenpakts, einer legendären CDU-Seilschaft, deren bekannteste Vertreter die früheren CDU-Ministerpräsidenten Roland Koch, Peter Müller und Christian Wulff und der EU-Kommissar Günther Oettinger sind. Tatsächlich wurde Merz erst spät in seiner Karriere Teil dieser Gruppe, die sich bis heute trifft und nach wie vor regelmäßig Reisen unternimmt, mitunter sogar mit Ehepartnern und Kindern. Merz hört auf den Rat von Andenpaktlern wie Koch, aber er hat nie so klar und zielstrebig eine politische Karriere geplant wie sie.

Zumindest erzählen das Weggefährten, die wie Merz selbst immer noch im Sauerland leben, die ebenfalls in der CDU aktiv sind und den möglichen Parteichef schon seit der Schulzeit kennen. Merz sei zwar in der Jungen Union gewesen, habe aber nicht Berufspolitiker werden wollen. Die alten Mitstreiter beschreiben ihn auch als liberaler als sein öffentliches Bild: Man sehe Friedrich Merz und seine Ehefrau Charlotte im heimischen Arnsberg schon mal bei Benefiz-Konzerten und anderen Aktionen für Geflüchtete. In der Leitung der Stiftung des Ehepaares Merz habe lange ein aktiver Grüner mitgearbeitet, ein ehemaliger Lehrer des Sohns von Merz.

Auch dass sich der Millionär Merz in einem missglückten Interview als Teil der "gehobenen Mittelschicht" bezeichnete, verstehen die alten Freunde: Vom Flugsport abgesehen falle die Familie Merz nicht durch einen luxuriösen Lebensstil auf. Charlotte Merz, Chefin des Amtsgerichts von Arnsberg, fahre bei Wind und Wetter mit dem Fahrrad zur Arbeit. Das Haus, geräumig, aber keine Villa, liegt an einem Hang zwischen Einfamilienhäusern, ...

