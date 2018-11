The following instruments on XETRA do have their last trading day on 29.11.2018 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 29.11.2018



ISIN Name



AU000000AAD7 ARDENT LEISURE GROUP UTS

SE0007185681 CAPIO AB (PUBL.)

US0323593097 AMTRUST FINL SERV.DL -,01

US29265N1081 ENERGEN CORP. DL-,01

US7013543001 PARKERVISION INC. DL-,01