Inzwischen wachsen im Rheinbett Tomaten und Wassermelonen, wie diverse Medien am Donnerstag vermeldeten. Schön für die Fauna. Unschön für die deutschen Industriekonzerne wie BASF & Co., die auf die wichtige Verkehrsader Rhein angewiesen sind. Auch der britisch-niederländisch Mineralölkonzern Royal Dutch Shell musste bereits vor rund einer Woche die Produktion seiner am Rhein gelegen Raffinerien zurückfahren. Und eine Ende der Malaise ist derzeit noch nicht in Sicht.

Situation am Rhein seit ... (Benjamin Fitzgerald)

Den vollständigen Artikel lesen ...