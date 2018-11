Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Bayer nach der Bekanntgabe eines Effizienzsteigerungsprogramms auf "Outperform" mit einem Kursziel von 88 Euro belassen. Angesichts der Kosteneinsparungen, der Neufokussierung auf Forschung und Entwicklung sowie des Verkaufs der Marken Coppertone und Dr. Scholl's könne der Pharma- und Agrarchemiekonzern seine Produkt-Pipeline in den nächsten 12 bis 24 Monaten deutlich stärken, schrieb Analyst Gunther Zechmann in einer ersten Einschätzung am Donnerstag./la/ck Datum der Analyse: 29.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0059 2018-11-29/20:44

ISIN: DE000BAY0017