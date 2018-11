Nach der Bundesbank äußert sich nun auch die EZB besorgt über die anziehenden Immobilienpreise, sieht aber noch keine generelle Überhitzung.

Die steigenden Immobilienpreise bereiten der Europäischen Zentralbank Sorgen. Die Währungshüter führten dies in ihrem jüngsten Bericht zur Finanzstabilität als eine der Gefahren an. "Wir glauben mittlerweile, dass es eine leichte Überbewertung gibt", sagte EZB-Vize Luis de Guindos am Donnerstag in Frankfurt.

Bei der Vergabe neuer Immobiliendarlehen müsse genau hingeschaut werden, vor allem in besonders betroffenen Staaten wie Irland. Für eine generelle Überhitzung des Marktes ...

Den vollständigen Artikel lesen ...