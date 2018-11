Der Politiker war er einer der Architekten des UN-Migrationspakts. Doch in der Heimat stieß er damit auf Ablehnung - und tritt nun im Streit zurück.

Parlament und Regierung der Slowakei haben dem umstrittenen Migrationspakt der Vereinten Nationen eine Absage erteilt. Der parteilose Außenminister Miroslav Lajcak trat als Protest dagegen am Donnerstagabend zurück.

Das Parlament in Bratislava hatte zuvor mit großer Mehrheit gegen die Annahme des UN-Migrationspakts gestimmt. Der globale Pakt für sichere, geordnete und reguläre Migration stehe in seiner derzeitigen Fassung "nicht im Einklang mit der Sicherheits- und Migrationspolitik der Slowakischen Republik", heißt es in einer von den regierenden Sozialdemokraten und Rechtspopulisten vorgelegten ...

