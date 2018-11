EU-Kommissar Günther Oettinger rechnet damit, dass die US-Regierung bald Importzölle gegen europäische Autos erlassen wird.

Der deutsche EU-Kommissar Günther Oettinger (CDU) rechnet damit, dass die USA bald Einfuhrzölle auf europäische Autoimporte erheben werden. Die Absprache der EU mit der Regierung in Washington drohe zu kippen, sagte Oettinger am Mittwochabend bei einer Veranstaltung in der Landesvertretung Baden-Württemberg in Brüssel. Es könne daher "zeitnah" zu Autozöllen kommen. US-Präsident Donald Trump droht seit Monaten mit Aufschlägen auf europäische Autos, die vor allem deutsche Hersteller treffen würden. Im Juli einigten sich EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und Trump auf Vorgespräche über ein mögliches Abkommen zu Industriegütern. Trump kündigte daraufhin an, vorerst auf Zölle auf Autos aus Europa zu verzichten. Seitdem sprach sich der US-Präsident jedoch erneut mehrmals für eine solche Abgabe aus. Am Mittwoch forderte er auf Twitter, Autos bei der Einfuhr wie Lastwagen und Pick-ups zu behandeln. Auf letztere erheben die USA 25 Prozent Aufschlag, auf ...

