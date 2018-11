Der neuseeländische Geheimdienst verbietet den Gebrauch von Huawei-Technologie.

Der neuseeländische Geheimdienst "New Zealand Security Intelligence Service" (NZSIS) hat dem größten Telekommunikations-Unternehmen des Landes, "Spark New Zealand", den Gebrauch von Huwawei-5G-Technologie verboten. Das meldet CNBC. Der für NZSIS-Angelegenheiten zuständige Regierungs-Sprecher Andrew Hampton sagte: "Ich habe Sparks informiert, dass ein signifikantes Sicherheits-Risiko entdeckt wurde." Der für die Geheimdienste zuständige neuseeländische Justizminister Andrew Little sagte: "Der Unterschied zwischen 3G- und 4G-Netzwerken zu 5G-Netzwerken ist die Konfiguration der Technik. Bei 5G ist es möglich, mit jedem einzelnen Teil Zugang zum ...

