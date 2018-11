Die durchschnittlichen Abgabepreise für Chicoree an den deutschen Großmärkten liegen in der 48. Woche unabhängig von der Herkunft weiterhin auf unverändert hohem Niveau. Für Chicoree aus den Niederlanden und aus Deutschland haben die Preise im Vergleich zur 47. Woche tendenziell eher noch leicht angezogen, so die Agrarmarkt Informations-Gesellschaft mbH...

