Huawei kontrolliert Telekomnetze und Datenspeicher. Vor allem Deutschland hat sich der chinesischen Firma ausgeliefert. Innenansichten eines Unternehmens, vor dem US-Präsident Trump gerade die ganze Welt warnt.

Der Pokal, mit dem Hans-Jürgen Bengel Weltgeschichte schrieb, ist unscheinbar, durchsichtig - und steht auf dem Sideboard seines Büros. Vielleicht, weil er ihn einfach nie weggeschmissen hat. Vielleicht aber auch aus Stolz. Darüber, dass Bengel der Erste war, der das Potenzial dieser Firma erkannte und nutzte: "First Huawei-client in Europe", steht auf der Plakette. "Nachdem die Chinesen das erste Mal hier bei uns im Haus waren", sagt Bengel, Chef der Netzgesellschaft der Stadt Bamberg, "haben wir uns angeschaut und die Köpfe geschüttelt. Von denen hören wir nie wieder etwas."

Es sollte anders kommen, ganz anders. Die Chinesen kamen wieder, rüsteten mit Bengel die Bamberger Behörden-Netzwerke aus. Und ließen ihn anschließend sehr eng teilhaben: an der Methode Huawei, mit der Huawei innerhalb von nur zwei Jahrzehnten Unglaubliches gelungen ist - der Aufstieg vom kleinen Kopisten, wie es Dutzende gab in China, zum Weltkonzern mit einem Umsatz von 100 Milliarden Dollar.

Allein in diesem Jahr sollen die Verkäufe um mehr als 15 Prozent zulegen. Huawei festigt damit endgültig seine Position als erstes Unternehmen von Weltrang, das auch außerhalb Chinas erfolgreich ist. Als Technologieführer, der daheim ein Image genießt wie hierzulande Bosch oder Siemens. Und als unheimlicher Gigant, dessen Gründer Ren Zhengfei einst Offizier der Volksbefreiungsarmee war, natürlich KP-Mitglied und deshalb von US-Präsident Donald Trump als verlängerter Arm des Geheimdienstes gesehen wird.

In den USA hat das zu einem faktischen Bann von Huawei geführt. Gerade versucht Trump diesen auf Europa auszudehnen. Es würde die Chinesen empfindlich treffen, sind sie doch in der EU omnipräsent. Vor allem in der Bundesrepublik: kein Handynetz, kein Netzwerk ohne Huaweis Produkte. Die deutsche Wirtschaft hat sich dem Konzern so ausgeliefert wie niemand sonst. Mit der Einführung des 5G-Mobilfunknetzes im nächsten Jahr dürfte der Einfluss gar noch wachsen. Nur: zu welchem Preis?

Industrie als Wegbereiter

Unter den Marken Huawei und Honor hat die Firma im ersten Halbjahr 2018 weltweit rund 95 Millionen Smartphones verkauft, 30 Prozent mehr als ein Jahr zuvor - und erstmals mehr als Apple. In Deutschland ist Huaweis Premiumgerät P20 das bestverkaufte Smartphone. Und anders als Samsung oder Apple verkauft Huawei nicht nur Telefone, sondern stellt auch die Netzinfrastruktur. In Deutschland arbeiten alle großen Mobilfunker mit Huawei zusammen. Auch bei Autokonzernen und der Einführung digitaler Fabriken spielt Huawei die zentrale Rolle.

In einem Bürogebäude am Rande des Münchner Olympiaparks zeigt sich, wie Huawei seinen Aufstieg plant. Cesim Demir führt hier die Geschäfte. Aus fast zwei Jahrzehnten Arbeit im Daimler-Forschungszentrum Sindelfingen hat er seinen schwäbischen Dialekt behalten. Erfahrungen hat er außerdem in Forschungen zum autonomen Fahren bei BMW und als Leiter der IT in den asiatischen Werken von General Motors gesammelt. Heute trägt er bei Huawei den komplizierten Titel "CTO Automotive and Manufacturing Solutions". Was bedeutet: Demir soll Kooperationen mit Autobauern und Industriekonzernen anstoßen.

Demir betreut für Huawei das "Open Lab", was groß klingt und im Wesentlichen aus einem Raum mit einem guten Dutzend Computerarbeitsplätzen und einem zweiten mit Pinnwänden und Whiteboards. Der Kern des Labs versteckt sich hinter einer weißen Tür mit einem Warnschild: ein Rechenzentrum. Hierher lädt Huawei seine "Partner" ein, um mit ihnen Geschäfte zu entwickeln, die der Konzern lieber "Lösungen" nennt.

Arbeitsergebnisse in die Cloud

Ein Kunde ist Daimler: Um etwa die Arbeit in dem globalen Unternehmen zu erleichtern, hat Huawei auf den Schreibtischen aller Entwickler der Abteilung Fahrsicherheit kleine schwarze Boxen installiert. Wenn nun beispielsweise an einer Crashsimulation gearbeitet wird, übertragen die Boxen die Arbeitsergebnisse regelmäßig in die Cloud. So sind alle Programmierer weltweit auf dem gleichen Stand.

Bei manchen Konkurrenten ist Huawei gar noch tiefer in betriebliche Prozesse verstrickt. So berichtet Demir stolz, dass man bei Renault nicht nur die Hardware für die IT im Fahrzeug liefere, sondern praktischerweise die für die Cloud gleich noch mit dazu. Konzernchef Ren hat hier, unbemerkt von vielen, ein drittes Standbein aufgebaut, in dem Huawei Server und Speichersysteme für Rechenzentren entwickelt. Damit besitzt Ren nicht bloß die Technik für den wichtigsten Zukunftstrend im Kommunikationsmarkt. Zugleich gelingt es Huawei, sich mit dem neuen Geschäftsfeld noch tiefer im vernetzten Alltag von Menschen und Unternehmen zu verwurzeln.

Es sind solche Geschichten über Huawei, die Experten und Politikern Sorgen bereiten. Als Betreiber aller großen Mobilfunknetze und der Cloud-Dienste der Deutschen Telekom und der hiesigen Telefónica hat Huawei inzwischen immense Marktmacht und tiefe Einblicke. Das Unternehmen kontrolliert damit die zentralen Knotenpunkte wichtiger Teile der Wirtschaft. Huawei könnte über versteckte Zugänge im Auftrag chinesischer Geheimdienste den Datenverkehr anzapfen. Und im Fall eines ernsthaften Konflikts mit China hätte das Unternehmen auch die technischen Möglichkeiten, die von ihm gebauten Netze einfach abzuschalten - und damit weite Teile der deutschen Internetinfrastruktur mit all ihren smarten Anwendungen lahmzulegen.

Wie groß der Einfluss ...

