Image ist nicht alles, aber doch ein wichtiges Pfund im globalen Kampf um die besten Köpfe: Was die Beliebtheit als Arbeitgeber angeht, so muss sich ausgerechnet der vom exzentrischen Elon Musk geführte Tesla-Konzern nicht verstecken: Laut eines Berichts auf "t3n.de", Magazin für digitales Business, vom Donnerstag, gilt der Elektroautohersteller als einer der gefragtesten Arbeitgeber im Silicon Valley. Und das trotz der langen Arbeitszeiten und der bekannt hohen Anforderungen an die Angestellten. ... (Claudia Wallendorf)

