New York (ots/PRNewswire) -



Galaxy Digital Holdings Ltd. (TSXV: GLXY) (Frankfurt: 7LX) ("Galaxy Digital" oder das "Unternehmen"), gibt mit großer Freude bekannt, dass eine Telefonkonferenz angesetzt wurde, um Aktionäre über die Aktivitäten des Unternehmens, jüngste Ergebnisse und Märkte zu informieren. Die Telekonferenz wird am Freitag, den 30. November 2018 um 8:30 Uhr Eastern Standard Time (14:30 Uhr mitteleuropäische Zeit) stattfinden.



Galaxy Digital CEO und Gründer Michael Novogratz wird das Telefonat im Beisein von Mitgliedern der Geschäftsführung leiten. Teilnehmer sind eingeladen, sich mit Hilfe der unten genannten Informationen in die Konferenz einzuwählen. Für alle, die nicht live teilnehmen können, wird es eine Audio-Aufzeichnung des Telefonats geben, die bis 8:30 Uhr Eastern Standard Time (14:30 Uhr mitteleuropäische Zeit) am 17. Dezember 2018 auf der Webseite des Unternehmens zur Verfügung stehen wird.



Datum: Freitag, 30. November 2018



Uhrzeit: 8:30 Uhr



Teilnehmer-Link: Hier clicken (https://event.mymeetingroom.com/Public/ConferenceDialinNumbers/P2NvbmZlcmVuY2VJZD0zMDAxOTI5Jmxhbmd1YWdlPWVuZ2xpc2gmdHlwZT1wYXJ0)



Um an der Telefonkonferenz teilzunehmen, klicken Sie bitte 5-10 Minuten vor Konferenzbeginn auf den oben angegebenen Link. Sie werden dann aufgefordert, Ihre Telefonnummer und Anmeldedaten einzugeben. Der Link wird 15 Minuten vor Veranstaltungsbeginn aktiviert. Sie können den Link von Ihrem Smartphone oder Computer aus aufrufen. Der Link enthält auch internationale Einwahlnummern für den Fall, dass Sie nicht über den Teilnehmer-Link beitreten können.



Informationen zu Galaxy Digital



Galaxy Digital ist eine diversifizierte Handelsbank mit einem umfassenden Serviceangebot, die sich auf digitale Vermögenswerte und die Blockchain-Technologie spezialisiert. Galaxy Digitals Team verfügt über umfassende Erfahrung in den Bereichen Investment, Portfoliomanagement, Kapitalmärkte, Operations, Asset-Management und Blockchain-Technologie. Galaxy Digital betreibt zurzeit vier eigenständige Geschäftsbereiche: Handel, Asset-Management, Principal Investment und Beratung. Michael Novogratz ist der CEO und Gründer von Galaxy Digital. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in New York City und betreibt Niederlassungen in Tokio, Hongkong, auf den Caymaninseln (Geschäftssitz) und im US-Bundesstaat New Jersey. Weitere Informationen zu Galaxy Digital finden Sie unter http://www.galaxydigital.io.



Disclaimer



Die TSXV hat über die Vor-/Nachteile der Übereinkunft nicht befunden und den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch dementiert. Weder die TSXV noch deren Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Bestimmungen von TSXV) übernimmt die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Meldung.



Zukunftsbezogene Aussagen



Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung sowie im Rahmen der Telekonferenz stellen zukunftsbezogene Aussagen dar (nachstehend gemeinsam als "zukunftsbezogene Aussagen" bezeichnet). Solche Aussagen sind an Wörtern wie "möglicherweise", "wird", "sollte", "erwarten", "voraussehen", "prognostizieren", "schätzen", "beabsichtigen", "fortsetzen" oder "glauben" (bzw. deren Negationen) und ähnlichen Begriffen zu erkennen. Aufgrund verschiedener Risiken und Unsicherheiten (einschließlich der unten angegebenen) können sich die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in solchen zukunftsbezogenen Aussagen enthaltenen Informationen unterscheiden. Verlassen Sie sich daher nicht auf solche zukunftsbezogenen Aussagen. Ausführliche Informationen zu den mit Galaxy Digital verbundenen Mutmaßungen, Risiken und Unsicherheiten sind in den Einreichungen von Galaxy Digital bei der kanadischen Börsenaufsicht unter http://www.sedar.com zu finden. Diese Risiken umfassen auch die in der Benachrichtigung zur jährlichen und besonderen Versammlung der Aktionäre und dem Rundschreiben der Geschäftsleitung vom 14. Mai 2018 enthaltenen Informationen. Die zukunftsbezogenen Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Meldung, der Telefonkonferenz oder des Datums, das in der entsprechenden zukunftsbezogenen Aussage genannt wird.



OTS: Galaxy Digital Holdings Ltd. newsroom: http://www.presseportal.de/nr/132443 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_132443.rss2



Pressekontakt: Galaxy Digital,Fiona Choi, Head of Investor Relations & Corporate Communications, E-Mail: fiona.choi@galaxydigital.io, Tel: +1-212-390-9194. Prosek, Mike Geller, Managing Director, E-Mail: mgeller@prosek.com , Tel: +1-212-279-3115