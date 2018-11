Rentner können sich auch im kommenden Jahr über eine Erhöhung der Renten freuen. Grund dafür ist die gute Lage am Arbeitsmarkt, durch die mehr Menschen in Arbeit, als in Rente gegangen sind.

Die gute Arbeitsmarktlage in Deutschland lässt die Renten im kommenden Jahr deutlich steigen. So dürfte ein Teil der für Juli bereits vorhergesagten Rentenerhöhung vom zuletzt positiven Verhältnis von Beitragszahlern zu Rentenbeziehern herrühren. Dieses Verhältnis wird durch den sogenannten Nachhaltigkeitsfaktor ausgedrückt. Im kommenden Jahr trage ...

