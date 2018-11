Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

AUTOMOBILINDUSTRIE - Die US-Regierung hat Volkswagen, Daimler und BMW nach Washington eingeladen. Nach Informationen des Handelsblatts aus Konzernkreisen soll der Termin am kommenden Dienstag stattfinden. Volkswagen, Daimler und BMW wollen demnach mit den Vorstandschefs Herbert Diess, Dieter Zetsche und Harald Krüger an dem Termin teilnehmen. Aus Sicht der deutschen Automanager geht es vorrangig darum, drohende US-Strafzölle für Autoimporte zu verhindern. Die Bundesregierung ist über den Termin informiert. (Handelsblatt S. 8)

REGIERUNGSFLUGZEUG/G20 - Die Bundesregierung geht nach Informationen der Rheinischen Post dem Verdacht nach, dass die elektronische Störung in der Regierungsmaschine von Kanzlerin Angela Merkel auf dem Weg zum G20-Gipfel einen kriminellen Hintergrund haben könnte. Merkel habe mit Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) über den Abbruch der Flugreise mit Landung in Köln gesprochen. Der Fall werde "kriminalistisch" aufgearbeitet, erfuhr die Rheinische Post aus Sicherheitskreisen. In Regierungskreisen hieß es, nach einem solchen Vorfall werde in "alle Richtungen" ermittelt. (Rheinischen Post)

BANKEN - Vor der Eurogruppensitzung am Montag wollen Vertreter der EU-Mitgliedstaaten heute letzte Hand an die ausgehandelten Kompromisse im Risikoreduzierungspaket für den Bankensektor legen. Dieses Paket gilt als Voraussetzung für die Reformen in der Eurozone, die auf dem anstehenden Finanzministertreffen festgezurrt werden sollen. Es geht vor allem um eine Stärkung des Euro-Rettungsschirms und der Bankenunion. Ifo-Chef Clemens Fuest forderte im Interview der Börsen-Zeitung, endlich auch das Problem mit den Staatsanleihen anzugehen. Er sei fest davon überzeugt, dass es keine stabile Zukunft für den Euro gebe, solange die finanzielle Verbindung von Staaten und heimischen Banken so eng sei wie heute. (Börsen-Zeitung S. 7)

SCHULEN - Der Bund soll die Länder künftig unter anderem in der Bildung finanziell leichter unterstützen können - doch ein erstes Fünf-Milliarden-Euro-Paket für die Anschaffung von Computern und den Ausbau des Internets in Schulen steht noch immer auf der Kippe. Der Bundestag hat zwar am Donnerstag mit Zweidrittelmehrheit eine notwendige Grundgesetzänderung beschlossen. Doch in mehreren Bundesländern regt sich Widerstand gegen das Gesetzesvorhaben, für das auch im Bundesrat eine Zweidrittelmehrheit erforderlich ist. Streitpunkt ist eine Formulierung im künftigen Artikel 104 Grundgesetz, durch die sichergestellt werden soll, dass die Länder sich mit mindestens demselben Betrag an Investitionen zum Beispiel in Schulgebäude oder deren Infrastruktur beteiligen sollen, den der Bund zuschießt. Darauf hatten die Haushaltspolitiker der Koalition gedrungen. (SZ S. 1)

KI - Die EU-Kommission und die nationalen Regierungen haben einen Aktionsplan erarbeitet, um Europa zur "weltweit führenden Region" bei Künstlicher Intelligenz aufsteigen zu lassen. Der Plan soll nächste Woche vorgestellt werden und liegt dem Handelsblatt bereits vor. Kommission und Regierungen wollen zusammen mit der Wirtschaft bis 2020 rund 20 Milliarden Euro in die Zukunftstechnologie investieren. Anschließend soll die gleiche Summe jährlich in die Entwicklung und den Einsatz von KI fließen, 7 Milliarden davon aus den öffentlichen Haushalten. "Das bringt uns auf Augenhöhe mit den anderen Kontinenten", heißt es in dem Papier der Kommission. Ziel ist eine breit angelegte Kooperation. Staat, Wirtschaft und Forscher sollen eng zusammenarbeiten, etwa über eine neue KI-Partnerschaft. (Handelsblatt S. 6)

MOBILFUNK - Die Bundesregierung wollte ohne auskommen, doch Union und SPD fordern nun doch ein "lokales Roaming" - also dass Mobilfunkunternehmen Konkurrenten in ihr Netz lassen. Das schwächt den Wettbewerb, soll aber helfen, Funklöcher zu schließen. (Handelsblatt S. 12)

ÖKOSTROM - Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier verspricht kosteneffizienten Ökostrom. Vor der Verabschiedung des Energiesammelgesetzes kündigt er an, "in Kürze" ein Gesetz zur Beschleunigung des Netzausbaus dem Kabinett vorzulegen. (FAZ S. 19)

MIGRANTEN - Die Zahl der illegalen Migranten, die bislang in diesem Jahre nach Deutschland und Europa gekommen sind, hat deutlich abgenommen. Einem als vertraulich eingestuften Papier der Bundesregierung zufolge wurden europaweit bislang 117.500 Flüchtlinge registriert, die kein Einreisevisum für den Schengen-Raum oder andere europäische Staaten haben. Zum Vergleich: Im gesamten Jahr 2017 waren es laut dem Papier 178.000. Das Papier der Regierung zeige aber, dass es bei den "Anlande-Orten" drastische Verschiebungen gibt: Rund 54.000 Migranten erreichten Europa über Spanien - das ist eine Vervierfachung seit dem Jahr 2016. (Bild-Zeitung)

KANZLER-KANDIDATUR - CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer kann sich auch eine Kanzlerkandidatur vorstellen. "Wer für den CDU-Vorsitz kandidiert, muss vor Augen haben, dass auch die Frage einer möglichen Kanzlerkandidatur auf einen zuläuft", sagte Kramp-Karrenbauer. "Wer das nicht will oder sich nicht zutraut, darf sich nicht um den Parteivorsitz bewerben. Alles andere wäre naiv", sagte sie. Ob es so komme, entscheide nicht die CDU alleine. "Da hat auch die CSU mitzureden. Am Ende sollte es die Person machen, die die besten Aussichten hat, die Mehrheit zu gewinnen." (Rheinische Post)

ANLEIHEN - Den Anleihemärkten droht der China-Schock. Die Aufnahme von China in den wichtigsten Anleihe-Index der Welt ist mehr als eine Formalie. Dies könnte die Kurse unter Druck setzen - und die Machtverhältnisse am Anleihemarkt grundlegend verändern. (Handelsblatt S. 42)

TANKSTELLEN - Tankstellenketten wie Aral, Shell oder Total verdienen mit Benzin, Diesel und ihren Shops immer noch Milliarden. Ihre Pächter klagen hingegen über Knebelverträge und Hungerlöhne. (Handelsblatt S. 26)

UKRAINE - Angesichts der Spannungen mit Russland verlangt die Ukraine von den Europäern eine entschiedenere Gangart gegenüber Moskau. "Wir fordern von der EU und Deutschland, die Sanktionen gegen Russland zu verschärfen", sagte der ukrainische Premierminister Wolodymyr Groisman im Anschluss an ein Gespräch mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in Berlin. "Russland ist ein Aggressor und ein Okkupant. Die Eskalation im Asowschen Meer hat das wieder einmal gezeigt." (Welt S. 1)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/pi/kla

(END) Dow Jones Newswires

November 30, 2018 00:36 ET (05:36 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.