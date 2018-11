Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

UNIPER - Die Spekulationen um Uniper, die sich seit einem Jahr erfolgreich gegen die feindliche Übernahme durch Fortum zur Wehr setzt, verdichten sich. Seit der staatliche finnische Energiekonzern Fortum vor einem halben Jahr 47 Prozent an dem Düsseldorfer Kraftwerksbetreiber von dessen ehemaligem Mutterkonzern Eon erworben hat, stellt sich die Frage, was genau Fortum-Chef Pekka Lundmark mit Uniper vorhat. Die Bandbreite der Optionen reicht dabei von einer bloßen Finanzbeteiligung samt künftiger Kooperation über die Übernahme der Kontrolle oder sogar Beherrschung bis hin - und das ist neu - zu einem Weiterverkauf der Beteiligung. (Börsen-Zeitung S. 11)

DEUTSCHE BANK - Die Staatsanwaltschaft Frankfurt und das Bundeskriminalamt (BKA) haben am Donnerstag mit 170 Beamten Geschäftsräume der Deutschen Bank an sechs Standorten in Frankfurt und Umgebung durchsucht. Sie ermitteln gegen mehrere Mitarbeiter der Bank wegen des Verdachts der Geldwäsche im Zusammenhang mit Offshore-Gesellschaften. Zwei jeweils 46- und 50-jährige Mitarbeiter und weitere Angestellte des Instituts würden als Beschuldigte geführt, hieß es bei der Staatsanwaltschaft. Die Ermittlungen fußen unter anderem auf Informationen aus den "Panama Papers", einem Datensatz, der der Süddeutschen Zeitung zugespielt worden war. In den seit August laufenden Ermittlungen haben sich laut Staatsanwaltschaft konkrete Verdachtsmomente ergeben. Es seien "zahlreiche Geschäftsunterlagen" sichergestellt worden. (SZ S. 1/Handelsblatt S. 32/FAZ S. 24/Börsen-Zeitung S. 3)

DEUTSCHE TELEKOM - Die Deutsche Telekom muss im Streit mit iranischen Banken einlenken. Eine einstweilige Verfügung zwingt den Bonner Konzern dazu, Telefon- und Internetleitungen von in Deutschland ansässigen iranischen Banken wieder freizuschalten. Die Telekom hatte drei Banken Mitte November fristlos gekündigt. Diese hatten dagegen geklagt. (Handelsblatt S. 35)

DARBOVEN - Kaffee-Unternehmer Albert Darboven will den Milliardär Andreas Jacobs zu seinem Nachfolger machen. Da nur Familienmitglieder Chef der Firma werden dürfen, muss er seinen Favoriten adoptieren. Seinem leiblichen Sohn gefällt das gar nicht. (Welt S. 12)

