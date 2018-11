Moneycab.com: Sie treten nach etwas mehr als einem Jahr an der Spitze der Mall of Switzerland treten Sie zum Jahresende von Ihrem Amt zurück. Was sind die Gründe?

Jan Wengeler: Ich habe die Eröffnung und Etablierung der Mall of Switzerland erfolgreich begleitet und vorangetrieben. 2019 werden nun die Center- und Asset-Management-Aktivitäten in einer Hand gebündelt. Dadurch wird die Organisation schlanker, agiler und schlagkräftiger. Im Zuge dessen habe ich die Entscheidung getroffen, mich neuen beruflichen Herausforderungen zu stellen. Ab dem 1. Januar 2019 übergebe ich den «goldenen Schlüssel» an Peter Triner.

Was macht für Sie denn ein gutes, attraktives Einkaufscenter aus?

Ein gutes und attraktives Einkaufscenter besticht durch seinen abwechslungsreichen Mietermix und einem ebensolchen Angebot, bei welchem von Jung bis Alt jeder etwas Passendes findet. Weitere Attribute sind seltene Mieter, die nur dort vorzufinden sind, die Vermischung von verschiedenen Nutzungsarten, einen hohen Anteil an Gastronomie, Erlebnis und Entertainment, zukunftsorientierte Shop-Konzepte sowie ein an das Einzugsgebiet sowie der Nachfrage angepasstes Angebot.

Inwieweit wird die Mall of Switzerland in Ebikon diesem Anspruch zum heutigen Zeitpunkt gerecht?

Das Mall-Konzept - eine Symbiose aus Shopping, Gastronomie und Freizeit - entspricht absolut dem Zeitgeist. Dank dem laufenden Austausch mit unseren Mietern sowie den Besucherinnen und Besuchern entwickeln wir uns stetig weiter. Wir sind überzeugt von unserem Konzept und möchten auch zukünftig den aktuellen Kurs weiterverfolgen.

Die Mall of Switzerland eröffnete vor etwas über einem Jahr ihre Pforten. Im ersten Jahr wurden 3,9 Millionen Besucher gezählt. Sind Sie damit zufrieden?

Wir sind mit dem ersten Jahr der Mall of Switzerland zufrieden. Die Besucherzahlen zeigen, dass das zeitgemässe Konzept der Mall, welches Shopping, Gastronomie und Freizeit unter einem Dach vereint, funktioniert und gut ankommt. Wir sind überzeugt davon, das angestrebte Frequenzziel von 4.5 - 5 Millionen Besucher für die Markteinführung rechtzeitig zu erreichen. Voraussichtlich bei steigender Vermietungsquote.

"Unser primäres Ziel ist es, die Mall mit weiteren spannenden Mietern, welche für unsere Besucherinnen und Besucher einen Mehrwert bieten, zu füllen."

Jan Wengeler, Center Manager Mall of Switzerland

Wie sieht es mit der Besucherstruktur aus? Von wo reisen die Kunden an?

Der Hauptteil unserer Besucherschaft besteht aus Personen aus der Region Rontal, der Zentralschweiz sowie den umliegenden Kantonen. Regelmässig und insbesondere an Wochenenden begrüssen wir ...

