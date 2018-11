The following instruments on XETRA do have their first trading day 30.11.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 30.11.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA US44932HAJ23 IBM CREDIT 18/20 FLR BD02 BON USD N

CA XFRA US44932HAK95 IBM CREDIT 18/20 BD02 BON USD N

CA XFRA US44932HAM51 IBM CREDIT 18/21 BD02 BON USD N

CA XFRA US9128285P13 US TREASURY 2023 BD02 BON USD N

CA XFRA XS1325078308 NE PROP.CO. 15/21 BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1914485534 STRYKER 18/23 BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1914502304 STRYKER 18/27 BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1914502643 STRYKER 18/30 BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1914503021 STRYKER 18/20 FLR BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1917358621 DEUTSCHE POST MTN.18/28 BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1917590876 OMV AG 18/23 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1917590959 OMV AG 18/28 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1917591411 RAIF.BK INTL 18/23 MTN166 BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1917601582 HSBC HLDGS 18/24 FLR MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1917808922 WESTPAC BKG 18/23 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1918000107 LDN STOCK EXCH.GRP 18/27 BD02 BON EUR N

CA KS1 XFRA AU0000015588 KLEOS SPACE CDI/1/1 EQ00 EQU EUR N

CA MD8B XFRA AU0000027484 ARDENT LEISURE GRP EQ00 EQU EUR N

CA UINE XFRA LU1879532940 M-LY.IN.DL10Y I.EX.UE ADL EQ00 EQU EUR Y

CA EUII XFRA LU1900069300 M.-L.I.E.2-10Y I.E.UE AEO EQ00 EQU EUR Y