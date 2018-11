The following instruments on XETRA do have their last trading day on 30.11.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 30.11.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA CH0228199243 EMPRESA NAC.PET. 13-18 BD00 BON CHF N

CA XFRA DE000DG4UC20 DZ BANK IS.A822 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LBB2Z97 LBB PF.A.407 BD00 BON EUR N

CA SRBA XFRA US855244AF63 STARBUCKS 13/18 BD00 BON USD N

CA JNJC XFRA US478160BG88 JOHNSON + JOHNSON 2018 BD01 BON USD N

CA AMGB XFRA XS0710090928 AMGEN 11/18 BD01 BON EUR N

CA XFRA XS0999670648 LANDW.R.BK13/18DL MTN VAR BD02 BON USD N

CA HJ3T XFRA DE000A0M2H13 HINKEL EUR.CORE SAT.S.HIF FD00 EQU EUR N

CA LU97 XFRA LU0188847478 LUXTOPIC-PACIFIC INH P FD00 EQU EUR N