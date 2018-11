The following instruments on XETRA do have their first trading day 30.11.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 30.11.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA AT0000A24UY3 BOREALIS 18/25 BD00 BON EUR N

CA XFRA BE6309987400 SOLVAY 18/UND FLR BD00 BON EUR N

CA XFRA CH0443057515 THURGAUER KT.BK 18-26 BD00 BON CHF N

CA XFRA CH0446595628 TEMENOS 18-23 BD00 BON CHF N

CA XFRA CH0446595636 DNB BANK 18-23 MTN BD00 BON CHF N

CA XFRA DE000BRL00A4 NORDLB IS.15/UNB. VAR BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DDA0PK7 DZ BANK IS.A1066 BD00 BON EUR N

CA XFRA XS1831877755 MOGO FINANCE 18/22 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DD5AF19 DZ BANK CLN E.9591 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3V55 LB.HESS.THR.CARRARA11T/18 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3WG0 LB.HESS.THR.CARRARA11Z/18 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3WH8 LB.HESS.THR.CARRARA11ZA/1 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3WJ4 LB.HESS.THR.CARRARA11ZB/1 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB4VH8 LB.HESS.-THR.IS.18/26 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB4VJ4 LB.HESS.-THR.IS.18/28 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HV2AQ46 UC-HVB MTI S.2006 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HV2AQ53 UC-HVB MTI S.2007 BD02 BON EUR N

CA XFRA FR0013385473 VEOLIA ENVIRONN.18/30 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA US00828EDF34 AFR. DEV. BK 18/21 MTN BD02 BON USD N

CA XFRA US209111FS71 CONS. EDISON NY 18/28 BD02 BON USD N

CA XFRA US209111FT54 CONS. EDISON NY 18/48 BD02 BON USD N

CA XFRA US437076BV39 HOME DEPOT 18/22 BD02 BON USD N

CA XFRA US437076BW12 HOME DEPOT 18/28 BD02 BON USD N

CA XFRA US437076BX94 HOME DEPOT 18/48 BD02 BON USD N